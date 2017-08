Europas Herausforderungen öffnen der israelischen Rüstungsindustrie die Märkte

WAFFENHANDEL

22. August 2017

Mit Waffenkäufen von 2,6 Milliarden Dollar liegen die Asiaten aber noch vorne.



Nach jüngsten Agaben des israelischen «Institute for National Securities Studies» (INSS) ist in den letzten Jahren die europäische Nachfrage nach Waffen und anderen Rüstungsgütern infolge der wesentlichen Sicherheitsherausforderungen, die sich auf dem ganzen Kontinent entwickelt haben, laufend gestiegen. Dieser Trend führte auch zu einer bedeutenden Zunahme der Rüstungsexporte Israels nach europäischen Staaten. Das dürfte sich in den kommenden Jahren vorwiegend aber längst nicht ausschliesslich für osteuropäische Staaten fortsetzen. Diese Situation erfordert von Jerusalem ein umsichtiges Handeln, um, unter anderem, eine diplomatische Konfrontation mit Russland zu vermeiden, geht der Grossteil der europäischen Aufrüstung doch auf sein Konto. – 2015 ist Europa zur zweitgrössten Destination für israelische Waffenausfuhren geworden. Das Ausmass der europäischen Rüstungsdeals mit Israels hatte sich von 724 Millionen Dollar (2014) auf 1,6 Milliarden (2015) mehr als verdoppelt. Dieser Trend setzte sich 2016 fort, verkauften israelische Firmen doch Rüstungsgüter für 1,8 Milliarden Dollar nach Europa. Das ist bedeutend mehr als die Transaktionen mit den Staaten Nordamerikas (1,265 Milliarden), Lateinamerika (550 Millionen) und Afrika (275 Millionen). Es ist aber immer noch wesentlich weniger als die israelischen Rüstungsausfuhren in asiatische Staaten (2,6 Milliarden). [TA]