Europäischen Allianz für Israel

STELLUNGNAHME

Valerie Wendenburg , 9. Juni 2017

Unter dem Titel «Sechs Tage, die die Welt veränderten» nimmt die Europäsche Allianz für Israel (EAI) in der Öffentlichkeit Stellung zum 50. Jahrestag des Sechstagekriegs. Unterzeichnet ist die Erklärung von der EAI-Präsidentin und Nationalrätin Corina Eichen-berger-Walther, die auch Präsidentin der Gesellschaft Schweiz-Israel ist. In der Stellungnahme wird die Situation seit 1947 beleuchtet, auch die Hintergründe für den israelischen Präventivschlag gegen Ägypten vor 50 Jahren werden dargelegt. Als Reaktion starteten wiederum Syrien und Jordanien eine Offensive gegen Israel. Das Resultat war die Besetzung der jordanischen Gebiete westlich des Jordan, des Gazastreifens, des Golan und des Sinai – und die Vereinigung Jerusalems unter israelischer Kontrolle. Die EAI zeigt auf, wie Israel nach dem Sechstagekrieg versuchte, den militärischen Erfolg in eine politische Lösung umzusetzen: So stellte die israelische Regierung die Rückgabe aller besetzten Gebiete mit Ausnahme Jerusalems in Aussicht – in Verbindung mit einem Friedensvertrag mit allen Nachbarstaaten und damit auch der formellen Anerkennung Israels von arabischer Seite. Dieses Angebot wurde von der Arabischen Liga, abgelehnt. Es heisst: «Die arabischen Staaten blieben ihrem Ziel treu – die Vernichtung Israels». Die arabische Seite müsse sich, so heisst es weiter, für die Weigerung, unmittelbar nach dem Ende der Kampfhandlungen 1967 einer umfassenden Friedenslösung zuzustimmen, vorhalten lassen, eine entscheidende Chance für eine Friedenslösung versäumt zu haben. Eine Folge dieses Versäumnisses sei die israelische Siedlungstätigkeit auf der Westbank – und die Last habe ein Akteur zu tragen, den es 1967 noch gar nicht gegeben hatte: das arabische Palästina.