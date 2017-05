Europa-Expansion von Cofix

KFAR SABA

31. Mai 2017

Nach der Eröffnung von sechs Kaffeehäusern in Moskau hat die israelische Billigkaffeekette Cofix nun Pläne enthüllt, bis 2021 ihre Aktivitätsbereiche in zehn weiteren europäischen Staaten zu expandieren. Um sich für diese Expansion in Position zu bringen, hat die Gesellschaft sich laut «Haaretz» mit einer Gruppe von Investoren zusammengetan und eine Holdinggesellschaft gegründet, deren Aufgabe es sein wird, die Präsenz der Kette im Ausland zu etablieren. Zu den Investoren gehören die gleichen Personen, die bereits im Russlandgeschäft von Cofix aktiv sind. Von den sechs Cofix-Betrieben in Moskau werden zwei von der israelischen Gesellschaft geführt, und die vier anderen von Besitzern von Franchisen. Laut Plan sollen im kommenden Jahr Cofix-Cafés in zwei weiteren, noch zu bestimmenden europäischen Staaten eröffnet werden. Bis 2021 sollen acht weitere, wahrscheinlich auch europäische Länder hinzukommen. Nicht eingeschlossen in den Plänen sind mögliche Expansionen in Israel, dem Standort von Cofix, oder

in den USA beziehungsweise der Türkei, wo Cofix mit einer eigenen Investorengruppe zusammenzu-arbeiten vorhat.