EU verschiebt Siedlungsgipfel

Federica Mogherini

In scharfen Worten verurteilte am Dienstag Federica Mogherini, die aussenpolitische Chefin der EU, das so genannte Legalisierungsgesetz Israels, das retroaktiv die Enteignung palästinensischen Bodens in Privatbesitz legalisieren würde. Das Gesetz würde laut Mogherini eine «neue und gefährliche Linie kreuzen», indem es gemäss israelischen Gesetz die Ergreifung palästinensischer Besitzrechte gestattet und effektiv die Konfiszierung palästinensischen Privatbodens in besetztem Gebiet autorisiert. Das sei illegal nach intenationalem Gesetz. «Sollte es in die Tat umgesetzt werden, würde das Gesetz eine Einstaats-Realität ungleicher Rechte weiter zementieren und die Besetzung und den Konflikt perpetuieren.» Die EU bedrängt Israels Führung, so Mogherini, das Gesetz nicht in Kraft zu setzen und Massnahmen vermeiden, welche die Spannungen noch weiter erhöhen und die Aussichten auf eine friedliche Lösung des Konflikts gefährden würden.

Der EU stossen die diversen israelischen Bau- und politischen Tätigkeiten im Zusammenhang mit den israelischen Siedlungen ganz offensichtlich sauer auf. Vor dem Hintergrund der Jerusalemer Beschlüsse, die Bautätigkeit in der Westbank und Ostjerusalem zu beschleunigen, dem grünen Licht für eine neue Siedlung und dann vor allem die Annahme des Legalisierungsgesetzes ist nun ein auf den 28. Februar geplant gewesener Siedlungsgipfel zwischen der EU und Israel ohne Angabe eines neuen Termins verschoben worden. Laut Angaben europäischer Diplomaten wird das Treffen seit rund fünf Jahren immer wieder vertagt. Das ist umso bedauerlicher, war sein ursprünglicher Zweck doch das Auftauen in den Beziehungen zwischen Brüssel und Jerusalem. Unter den Staaten, die sich angesichts des «schlechten Benehmens» Israel besonders klar gegen die Abhaltung des Siedlungsgipfels aussprechen, stechen Frankreich, Irland, Schweden, Finnland und die Niederlande hervor. Man wolle Israel für sein Missverhalten, wie die Europäer es formulierten, nicht noch belohnen. Um die Sitzung abzuhalten, bedarf es einen Konsens unter den 28 EU-Mitgliedstaaten. Ein solcher Konsens dürfte in absehbarer Zeit wohl kaum zu erzielen sein. Auch die Stimme von Uno-Generalsekretär Antonio Guterres schloss sich dem immer grösser werdenden Chor der Protestierenden gegen das Legalisierungsgesetz an. [JU]