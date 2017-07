Etwa 15 Siedlerfamilien nehmen umstrittenes Haus in Besitz

HEBRON

26. Juli 2017

Netanyahu verhindert Räumung am Dienstagabend.

Mindestens 15 jüdische Familien nahmen am Dienstag Besitz vom so genannten Machpela-Haus, einem dreistöckigen Gebäude neben dem Patriarchengrab in der Westbankstadt Hebron. Die Besitzrechte des Hauses sind umstritten. Bereits 2012 waren Siedler in das Gebäude eingedrungen, wurden jedoch von der Armee auf Anordnung des damaligen israelischen Veteidigungsministers Ehud Barak wieder evakuiert. Regierungschef Netanyahu wies Verteidigungsminister Avigdor Lieberman an, von einer Räumung des Hauses noch am Dienstagabend abzusehen. Die Siedler behaupten, das Machpela-Haus rechtmässig erworben zu haben, während die Palästinenser dies dementieren. Die für solche Geschäfte in den Gebieten zuständige Zivilverwaltung der israelischen Armee, die den Siedlern die Genehmigung erteilt hatte, das Gebäude zu kaufen, befand vor einigen Wochen, die Kopien der Besitzurkunden seien gleich gut wie die Originale. Die Siedler behaupten, das Haus vor fünf Jahren vom palästinensischen Besitzer erworben zu haben, was dieser heute abstreitet. Als die Tatsache der erneuten Inbesitznahme durch Siedlerfamilien bekannt wurde, umringten IDF-Truppen und Grenzpolizisten am Dienstagabend die Liegenschaft und hinderten weitere Personen daran, das seit 2012 versiegelte Gebäude zu betreten. «Jetzt, da jüdisches Blut vergossen wird», sagte Dienstag Nacht ein Sprecher der Familien, «appellieren wir an die Regierung, die Flagge der Besiedlung im Lande Israel stolz zu zeigen. Wir verlangen von der Regierung Israels, den Familien zu erlauben, sich unverzüglich im Machpela-Haus niederlassen zu dürfen.» Alles sieht nach dem Entstehen eines weiteren israelisch-palästinensischen Konflikts aus, und für den Fall, dass Netanyahu letzten Endes die Räumung des Hauses anordnen sollte, für einen inner-israelischen Disput. [JU]