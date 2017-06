Ethik und Terror

STANDPUNKT JUDENTUM 2.0

Richard C. Schneider, 9. Juni 2017

Dass Donald Trump «Waterboarding» für eine legitime Form der Folter hält, ist nichts Neues. Aber dass Theresa May, die, während ich diese Zeilen verfasse, sich als britische Premierministerin mitten im Wahlkampf befindet und soeben erklärte, sie sei bereit die Menschenrechte einzuschränken, wenn diese den Anti-Terror-Kampf behindern, das lässt dann doch aufhorchen.

Der Terror hat Europa erreicht, die Anschläge nehmen zu, je mehr sich das Ende des IS in Syrien und Irak abzeichnet. Terror in Manchester, in London, gerade eben auch wieder in Paris, wo ein Mann mit einem Hammer auf einen Polizisten losgeht, die europäischen Städte haben ein Sicherheitsproblem. Frankreich befindet sich nun schon seit Jahren im Ausnahmezustand, der immer wieder verlängert wird, um den Kampf gegen die Islamisten besser führen zu können. Und nun also May und die Menschenrechte.

Wäre der Anlass nicht so traurig, man könnte getrost mit einer gewissen Heiterkeit reagieren. Da finden einige Terroranschläge in Europa statt und schon beginnt der Kontinent zu wackeln und zu zittern in seinen demokratischen Grundfesten. Deutschland hält sich noch mehr oder weniger an die «alten» Spielregeln, aber auch nur, weil es dort Anschläge in der Grössenordnung von Paris oder Manchester noch nicht gab.

Die oben angesprochene Heiterkeit bezieht sich auf das Verhalten genau jener Staaten, die nach einigen wenigen Anschlägen mehr als nervös werden. Wie schnell waren und sind sie bereit Israel für seine Art des Anti-Terror-Kampfes zu verurteilen, und das im Namen des Liberalismus, der Demokratie und Menschenrechte. Israel würde sich den hehren ethischen Werten nicht mehr verpflichtet fühlen ...

Man stelle sich vor, was geschehen würde, wenn ein europäisches Land mit Terror so konfrontiert würde wie Israel seit Jahren und Jahrzehnten. Liberalismus und Menschenrechte würden ganz schnell gekippt werden, das ist jetzt schon zu erahnen.

Es ist nun mal eine enorm problematische Gratwanderung, Sicherheit und Liberalismus, den Kampf gegen Islamisten und Menschenrechte in Einklang zu bringen. Ich will diese Problematik nicht kleinreden, sie verlangt juristisches Fingerspitzengefühl, und alles muss getan werden, um unsere freiheitliche Lebensweise zu erhalten. Aber der Schutz der eigenen Bevölkerung ist vorrangig und es kann eben sein, dass Ausnahmesituationen auch Ausnahmeentscheidungen nach sich ziehen, dass ethische Normen, an die wir uns gewöhnt haben, manchmal sogar bereitwillig von der Bevölkerung aufgegeben werden. Was nutzt Ethos, wenn man tot ist, so denken viele.

Vielleicht werden die Europäer in baldiger Zukunft Israel besser verstehen in seinem Kampf gegen den Terror. Längst holt man sich von den Experten dort Rat. Aber noch ist man schnell am Verurteilen, während man allmählich dazu übergeht, im eigenen Land einige heilige Kühe der Demokratie schlachten zu wollen. Willkommen in unserer traurigen, brutalen Realität.

Richard C. Schneider ist Publizist, Redaktor und Filmemacher für die ARD, er war Studioleiter des Bayerischen Rundfunks in Tel Aviv und zuletzt in Rom.