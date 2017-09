Erzieherisches Urteil

LAURENT LOUIS

29. September 2017

Das Berufungsgericht im belgischen Brüssel hat den ehemaligen Abgeordneten Laurent Louis, der wegen Holocaust-Leugnung verurteilt worden ist, zu einer ungewöhnlichen Strafe verurteilt, die erzieherische Wirkungen zeigen soll.

In den kommenden fünf Jahren muss der 37-Jährige jedes Jahr die Stätte eines Konzentrationslagers besuchen und dann über seine Erfahrungen schreiben. Im Juni 2015 war der Mann zu einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten und einer Busse von umgerechnet 20 000 Dollar verurteilt worden. Grund waren Verlautbarungen gewesen, die bewusst die von den deutschen Besatzungstruppen im Zweiten Weltkrieg in Belgien begangenen Grausamkeiten herunterspielen sollten. Das Urteil konzentrierte sich auf Online-Bemerkungen, in denen Louis die Zahl der von den Nazis in den Gaskammern im Holocaust ermordeten Juden angezweifelt hatte. In seiner Zeit als Parlamentsabgeordneter war er für eine Reihe von Aktionen verantwortlich, die von belgischen Juden und Widerstandskämpfern als provokativ eingestuft worden sind. So sagte Louis 2014 im Parlament, der Holocaust sei von «den Pionieren des Zionismus aufgebaut und finanziert worden». Er posierte auch vor dem Parlamentsgebäude, als er auf einer israelischen Flagge stand und in den Händen eine Fotografie des syrischen Präsidenten Bashar Assad hielt. Louis war als Vertreter der kleinen, mitte-rechts stehenden Volkspartei ins Parlament eingezogen, wurde später aber aus seiner Partei ausgeschlossen. Im An-schluss an das Urteil erklärte der Mann, er werde dieses ausführen und «jedes Jahr in einem Todeslager Busse machen». Er bezeichnete das Urteil als «sehr erzieherisch und sehr kräftig von einem humanen Standpunkt aus betrachtet». Es biete ihm die Chance, gegenwärtige Völkermorde zu verurteilen. JU