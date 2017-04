Erwünscht oder nicht?

BASEL

Valerie Wendenburg, 28. April 2017

Das Ausstellungsprojekt «Magnet Basel» ist eröffnet – in den kommenden Monaten werden fünf Schauen zur Migration im Dreiländereck gezeigt.



Das Thema könnte aktueller kaum sein und reicht doch weit in die Vergangenheit zurück: Auch wenn die Migration ein Schlüsselthema des 21. Jahrhunderts ist, so errichtete der Schweizer Bundesrat bereits vor 100 Jahren per Notverordnung die Eidgenössische Zentralstelle für Fremdenpolizei und wies die Kantone an, entsprechende Behörden aufzubauen. Die Fremdenpolizei des Kantons Basel-Stadt war damals durch die nahen Grenzen besonders gefordert – und es ist spannend, Parallelen zur heutigen Zeit zu ziehen, in der nach wie vor weltweit umstritten ist, wer einreisen darf, wer auswandern kann, wer erwünscht und wer unerwünscht ist. Zurzeit und noch bis Anfang Oktober werden unter dem Titel «Magnet Basel. Migration im Dreiländereck» fünf unterschiedliche Ausstellungen an verschiedenen Orten in beiden Halbkantonen über ein Thema gezeigt, das in seinem aktuellen Kontext ergreifend und aufschlussreich zugleich ist, tachles ist Medienpartner des Ausstellungsprojekts.

Bewegende Schicksale

Zwei der Ausstellungen werden im Basler Staatsarchiv («Du bist hier») und im Historischen Museum Basel – Museum für Wohnkultur («Bewilligt. Geduldet. Abgewiesen.») gezeigt, sie beschäftigen sich intensiv mit den Personen-Dossiers der Fremdenpolizei des Kantons Basel-Stadt. Thematisiert wird der Zuzug von Ausländerinnen und Ausländern im Zeitraum 1917–1967. Auf Anregung des Staatsarchivs Basel-Stadt werden in diesem Zuge ausgewählte Dossiers erstmals einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt, das Kuratorenteam von Magnet Basel unter Andrea Althaus, Christoph Stratenwerth und Gabriel Heim hat 32 Dossiers ausgewählt, die sich aufgrund ihrer besonderen Aussagekraft, ihrer zeitgeschichtlicher Bedeutung und der biografischen Qualität besonders eignen. Diese Dossiers werden mit einem erläuternden Begleittext und im Kontext präsentiert. Auch wenn die Akten aus den Staatsarchiv schon lange öffentlich sind, stiessen sie bislang in der Öffentlichkeit auf eher geringes Interesse – zu Unrecht, wie die Ausstellungen zeigen. Die Fremdenpolizei des Kantons Basel-Stadt eröffnete in gewissen Jahren mehr als 10 000 Dossiers, die der Überwachung und Verwaltung ausländischer Personen dienten. Ein Stück Zeitgeschichte, das es nun im Rahmen von Magnet Basel zu entdecken gilt.

Im Museum.BL in Liestal wird am 13. Mai die Ausstellung «Forse nella Hanro – vielleicht in der Hanro?» über Italienerinnen in der Nachkriegsschweiz gezeigt. Hier steht die wenig bekannte Einwanderung junger Italienerinnen im Mittelpunkt. Als nach dem Zweiten Weltkrieg in der Schweiz grosser Mangel an Arbeitskräften aufkam, begannen einfallsreiche Unternehmer damit, Arbeiter mit Werbeaktionen aus Italien in die Schweiz zu locken. Ein Beispiel ist das Liestaler Textilunternehmen Hanro. Es verteilte Prospekte mit dem Titel «Forse nella Hanro?» («Vielleicht in der Hanno?») in Italien – mit Erfolg. Vor allem junge, alleinstehende Frauen aus Italien kamen so Mitte der fünfziger Jahre als Näherinnen nach Liestal. Unterkünfte wurden gebaut, bei der Arbeit wurde zweisprachig kommuniziert und italienische Produkte wie der «Sugo» kamen in die Schweiz. Die Schau lässt die wenig bekannte Einwanderung junger Italienerinnen in eine Schweiz des Aufbruchs und der Hochkonjunktur erneut und eindrücklich aufleben.

Schweizerische Überfremdungsängste

Ergänzend zeigt das Dreiländermuseum in Lörrach aktuell die Schau «Mädchen, geh in die Schweiz und mach dein Glück!» über deutsche Hausangestellte in der Schweiz. Viele Schweizer Familien hatten bis in die 1960er-Jahre weibliche Haushaltshilfen aus Deutschland. In der Schau wird aufgezeigt, woher diese Frauen kamen und welche Beweggründe sie hatten, ihre Heimat zu verlassen. Fünf Schicksale von sogenannten Schweizgängerinnen werden entlang ihrer wichtigsten Lebensstationen aufgezeigt, autobiografische Berichte, Briefe, Tagebücher und Fotografien eröffnen zudem Einblicke in ihren Alltag in der Schweiz. Spannend ist zu sehen, wie die «deutschen Dienstmädchen» aufgrund ihrer Herkunft, ihres Geschlechts und ihrer Berufstätigkeit zur Projektionsfläche schweizerischer Überfremdungsängste wurden.

Ferner ist seit dieser Woche im Foyer des Theaters Basel die Ausstellung «Erhebungen zur Person» über das Stadttheater Basel im Spiegel der Fremdenpolizei von 1933 bis 1946 zu sehen. Zum Ensemble des Stadttheater Basel zählten zu Beginn der 1930er-Jahre zahlreiche Mitglieder aus Deutschland und Österreich. Ihre Ausländerakten bei der kantonalen Fremdenpolizei lassen erahnen, unter welchem Druck damals auf allen Ebenen gelebt und gearbeitet wurde, um in der Schweiz bleiben zu dürfen. Magnet Basel ist eine kantonsüberschreitende Kooperation zwischen Teamstratenwerth, dem Staatsarchiv Basel-Stadt, dem Historischen Museum Basel, dem Museum Dreiländereck in Lörrach, dem Theater Basel und dem Museum.BL in Liestal, parallel zu den fünf Ausstellungen findet ein beachtliches Rahmenprogramm mit Vorträgen oder Filmvorführungen statt. 

www.magnetbasel.ch