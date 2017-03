Erwartet schlechtes Resultat Israels

FUSSBALL-WM-QUALIFIKATION

27. März 2017

Ohne jede Chancen gegen Spanien.

Unter riesigen Sicherheitsvorkehrungen – die Organisatoren fürchteten BDS-Proteste – fand am Freitag in der Stadt Gijon das Spiel Spanien-Israel im Rahmen der Gruppe G der europäischen Qualifikationen für die Fussball-WM 2018 statt. Ohne während der 90 Minuten ernsthaft gefordert worden zu sein, errangen die Gastgeber einen 4:1-Sieg gegen die Israeli, die ihr Ehrentor erst in der 76. Minute beim Stande von 3:0 erzielen konnten. Durch die Niederlage ist der Rückstand der israelischen Mannschaft hinter Spanien und Italien auf vier Punkte angewachsen. Nur der Gruppensieger kann sich automatisch für das WM-Turnier in Russland qualifizieren. [TA]