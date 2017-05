«Erwartet nichts von Trump»

HAMAS

2. Mai 2017

Ismail Haniyeh dämpft Hoffnungen auf Washingtoner Treffen.

Im Vorfeld des auf Mittwoch angesetzten Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump und Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas am Mittwoch in Washington warnte Ismail Haniyeh von der Hamas-Bewegung vor überrissenen Erwartungen auf Fortschritte wegen dieser Zusammenkunft. «Die Kräfte des Widerstands sind unsere Macht und unser Respekt, und erwartet nicht, dass Ihr etwas von dem Treffen mit Trump profitieren werdet». Zuvor hatte ein enger Berater von Abbas gegenüber israelischen Medien erklärt, der Palästinenserpräsident glaube, dass unter Trumps Präsidentschaft eine «historischen Gelegenheit» bestehe, ein Friedensabkommen zu erzielen. Er freue sich darauf, meinte der Berater, eine «strategische Partnerschaft» mit dem neuen amerikanischen Präsidenten auszuarbeiten. – Im März waren Abbas und Trump in einem Telefongespräch übereingekommen, Wege zu Wiederbelebung des Friedensprozesses zu diskutieren. – Die Geprächsrunde in Washington wird vor dem Hintergrund nicht nachlassender Spannungen zwischen der Fatah von Präsident Abbas und der den Gazastreifen kontrollierenden Hamas stattfinden. Vor einigen Tagen hat die Palästinensische Behörde Israel wissen lassen, dass sie die Rechnungen für die von Israel an die Hamas nach Gaza gelieferte Elektrizität nicht mehr begleichen werde. Der Gazastreifen leider bereits jetzt unter einer chronischen Stromknappheit. [TA]