Erwägt Kauf israelischer «Iron Dome»-Raketenbatterien

ASERBAIDSCHAN

19. Dezember 2016

Ausmass des Deals ist noch nicht bekannt.

Lokale Medien in Aserbaidschan zitierten am Sonntag Yavar Jamalov, den Verteidigungsminister dieses zentralasiatischen Landes, der den Beschluss seiner Regierung bestätigt haben soll, wonach Aserbaidschan israelische Raketenabwehrsysteme vom Typ «Iron Dome» kaufen wird. Laut Jamalov ist ein entsprechender Vertrag zwischen den beiden Staaten bereits unterzeichnet worden, möglicherweise währen des kürzlichen Besuchs des israelischen Regierungchefs Netanyahu in Baku. Keine Informationen wurden zunächst weder über den Umfang des Geschäfts enthüllt noch darüber wieviele «Iron Dome»-Raketen Aserbaidschan bei den Israeli bestellt hat. Diese Nachricht bestätigt einen der wenigen Erfolge, die Jerusalem bei der bisherigen Vermarktung des Abwehrsystems bisher erzielt hat. 2010 hatten Meldungen von einer Absicht Singapurs die Runde gemacht, Exemplare dieser Raketensysteme zu erwerben, doch seither ist es ruhig geworden, was diesen Deal angeht. – Vor einer knappen Woche hatte der aserische Präsident Ilham Aliyev in Anwesenheit Netanyahus enthüllt, dass die Rüstungsgeschäfte mit Israel den Wert von fast fünf Milliarden Dollar erreicht hätten. [TA]