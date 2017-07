RABBINER SHLOMO HELBRANS

Jacques Ungar, 14. Juli 2017

Rabbiner Shlomo Helbrans, der An-führer der ultraorthodoxen, 250 Personen,- einschliesslich Kinder, umfassenden jüdischen Sekte Lev Tahor ist laut lokalen mexikanischen Medienberichten am Samstagabend in einem Fluss im Staat Chiapas ertrunken. Helbrans, ur-sprünglich ein Israeli, der sich einen religiösen Lebenswandel zulegte und 1990 mit einer Gruppe von An-hängern in die USA floh, machte internationale Schlagzeilen, als er sich neben den USA auch in Kanada, Guatemala und zuletzt in Mexiko aufhielt. Überall wurde gegen ihn der Verdacht auf Kindsmisshandlung laut, einschliesslich der Ver-heiratung junger Mädchen an bedeutend ältere Männer. Der Tod ereilte Rabbi Helbrans, als er sich zusammen mit Gesinnungsgenossen in dem Fluss einer rituellen Waschung unterziehen wollte, aber von der Strömung mitgerissen wurde. Seine Familie und Rettungsdienste entrissen den Leichnam dem Wasser, doch ist der Körper bis jetzt noch nicht offiziell identifiziert worden. – In der Sekte Lev Tahor, auch als «jüdische Taliban» bekannt, tragen weibliche Mitglieder schwar-ze Überhänge, die der Burka gleichen. Vor einigen Monaten deklarierte ein israelisches Familien-gericht in Petah Tikva die Sekte als gefährlich, nachdem die Richter ausführliche Zeugenaussagen über den angeblichen Kindsmissbrauch in der Gruppe gehört hatten. In den letzten Jahren haben Verwandte von Sektenmitgliedern regelmässig Zeugniss abgelegt über extreme und gewalttätige Kontrollmittel, die Helbrans und seine Gefolgschaft anwendeten. Die Rede war dabei von Missbrauch, körperlicher Strafe von Minderjährigen, Anwendung von Psychopharmaka, Entführung von Kindern aus ihren Familien und Zwangsehen minderjähriger Mädchen mit älteren Männern.