Erstmals wieder Jagd auf gesäuertes Brot

PESSACH IN JERUSALEM

14. April 2017

Angestellte der Stadtverwaltung wollen ein bisher kaum befolgtes Gesetz durchsetzen.

Im Gegensatz zu der in bisherigen Jahren informell geltenden Praxis, versucht die Jerusalemer Stadtverwaltung während des diesjährigen Pessachfestes, dem Gesetz gegen die öffentliche Zurschaustellung von gesäuertem Brot während des Festes am Jaffator beim Eingang zur Jerusalemer Altstadt Nachdruck zu verschaffen. Inspektoren beschlagnahmten am Mittwoch die Ware vom Stosskarren eines Bagel-Verkäufers und hinderten andere daran, ihre Produkte anzupreisen. Die Bagels gelten als Symbole der Ostjerusalemer Altstadt. Obwohl das bestehende Gesetz der Stadt die Möglichkeit einräumt, während Pessach den Verkauf von Bagels zu unterbinden, ist es seit Jahren in weiten Teilen der Altstadt, einschliesslich dem Jaffator, nicht in die Tat umgesetzt worden. Das Jaffator gilt als besonders neuralgischer Punkt, wird es doch an jedem der sieben Pessachtage von zehntausenden von Juden auf ihrem Weg zum jüdischen Viertel und zur Westmauer passiert. Beim Damaskustor dagegen und anderen Toren zu arabischen Vierteln von Ostjerusalem lief am Mittwoch der Verkauf von Produkten aus gesäuertem Teig ungestört weiter. – Neben den jüdischen Festtagstouristen zeigten sich diese Woche im Hinblick auf das am Sonntag begangene Osterfest auch tausende christliche Touristen in der Jerusalemer Altstadt. Am Donnerstagmorgen fanden sich zehntausende jüdische Gläubige an der Westmauer, wo ihnen der traditionelle Priestersegen erteilt wurde. [JU]