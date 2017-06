Erstmals seit 30 Jahren wieder: Boden-Boden-Rakete gegen Syrien

IRAN

19. Juni 2017

Ziel waren Militante, die einen Anschlag auf Teheran verübt haben sollen.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Tasnim hat die Iranische Revolutionswache eine Boden-Boden-Rakete vom Westen der Islamischen Republik gegen das östliche Syrien abgefeuert. Ziel war die Basis einer militanten Gruppe die laut iranischer Version letzte Woche den Anschlag in Teheran verübt hat, bei dem 18 Menschen ums Leben gekommen und über 50 verletzt worden sind. Das war der erste operationelle Einsatz von Mittelstreckenraketen durch Iran seit dem Krieg gegen Irak, der 1988 beendet worden ist. Israel untersucht gegenwärtig ein von Teheran über den Raketenbeschuss verbreitetes Videoclip im Bestreben, den Details des Zwischenfalls auf die Spur zu kommen. So war zunächst ungeklärt, ob die Raketen ihr Ziel getroffen haben, und welche Auswirkungen der Zwischenfall auf die Region haben könnte. «Das Vergiessen von reinem Blut wird nicht ohne Antwort bleiben», zitierte die Agentur Tasnim die Revolutionswache. Deren Website und Nachrichtenagenturen verbreiteten am Sonntag die Nachricht von dem Angriff auf die Basis des IS im syrischen Deir ez Zor. Man habe eine Boden-Boden-Mittelstreckenrakete auf die Gegend abgefeuert, hiess es auf der Website. Hinzugefügt war die Information, der Abschuss sei von einer Basis der Wache im Westen Irans aus lanciert worden. Dabei seien viel der «Terroristen» getötet worden, und deren Waffen seien zerstört worden. Eindeutige Beweise für die Richtigkeit der Meldung lagen am Montag allerdings noch nicht vor. Die Revolutionswache warnte die Militanten des IS und «deren regionale und internationale Anhänger» davor, dass im Falle weiterer Anschläge auf Iran ähnliche Vergeltungsschläge erfolgen würden. – Inzwischen wurde aus Syrien verlautet, die von den USA angeführte Koalition habe ein Flugzeug der Regierungstruppen unweit der de facto IS-Hauptstadt Ar-Raqqa abgeschossen. Weitere Einzelheiten dazu fehlten am Montagmorgen noch. Und das «Wall Street Journal» berichtet von einer angeblichen, seit Jahren schon laufenden finanziellen Unterstützung von Rebellen auf der syrischen Seite des Golans. Das würde den Rebellen gestatten, Löhne zu zahlen und Munition für ihren Kampf gegen die Hizbollah zu erwerben. So habe sich laut dem Zeitungsbericht auf dem Golan eine Pufferzone vom freundlichen Kräften herangebildet, welche die IS von der Grenze mit Israel fernhalten würden. Neben der direkten Finanzhilfe würde Israel den Rebellen seit 2013 auch Nahrungsmittel, Kraftstoff und medizinische Unterstützung angedeihen lassen. Das liess eine fast surrealistische Situation entstehen, in der verschiedene bewaffnete Gruppen und praktisch die ganze Zivilbevölkerung in der Gegend von der israelischen Hilfe abhängig sind. [JU]