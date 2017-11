Erstmals gibt israelischer Minister Kontakte zu

ISRAEL SAUDI-ARABIEN

20. November 2017

Am Sonntag enthüllte der israelische Energieminister in einem Interview mit dem Armeeradio erstmals die Existenz von Geheimkontakten mit Saudi-Arabien.

Im Mittelpunkt würden gemeinsame Befürchtungen bezüglich Iran stehen. Die Frage nach dem Grund für die Geheimhaltung der Kontakte beantwortete Steinitz wie folgt: «Wir haben mit vielen arabischen und muslimischen Staaten Kontakte, die teilweise effektiv geheimer Natur sind, und in der Regel sind wir diejenigen, die sich (dieser Kontakte) nicht schämen.» Die andere Seite, im konkreten Fall also Saudi-Arabien, sei diejenige, die an einer Geheimhaltung der Kontakte interessiert sei. «Wir haben damit keine Probleme, doch respektieren wir den Wunsch der Anderen, wenn die Kontakte sich entwickeln, sei es mit den Saudis oder mit anderen arabischen oder muslimischen Staaten. Da gibt es viel mehr... doch wir halten es bedeckt.» - Letzte Woche erklärte der israelischen Generalstabschef Gadi Eisenkot in einem präzedenzlosen Interview mit einer saudischen Zeitung, Iran sei die «reale und grösste Gefahr für die Region». Israel und Saudi-Arabien seien sich völlig einig, was die Absichten Teherans angehe. Eisenkot unterstrich bei dieser Gelegenheit auch, dass Israel und Saudi-Arabien sich nie bekämpft hätten. – Vielleicht wird sich den Saudis schon bald Gelegenheit bieten, die wirkliche Qualität ihrer Beziehungen zu Israel unter Beweis zu stellen. In etwa einem Monat wird das Wüstenkönigreich die Weltmeisterschaften im Schnell-Schach durchführen. Zu diesem Anlass will Israel elf Schachspieler nach Riad entsenden und hat dem Land entsprechende Visumsanträge unterbreitet. Sollte Saudi-Arabien sie tatsächlich akzeptieren, wäre es das erste Mal überhaupt, dass israelische Bürger offiziell in das konservative Land einreisen dürfen. Werden die Anträge jedoch abgelehnt, dürfte es auch mit den Geheimkontakten zwischen Riad und Jerusalem nicht allzu weit her sein. [JU]