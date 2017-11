Erstmals Briefmarken mit Chanukka-Themen

KANADA

22. November 2017

Première in der 150-jährigen Markengeschichte des Landes.

Kanada hat zum ersten Mal in seiner 150-jährigen philatellistischen Geschichte zwei Briefmarken mit einem Chanukka-Thema herausgegeben. Offiziell handelt es sich um eine Initiative zur Betonung der kulturellen Verschiedenheit der Nation. Konkret schuf die Canada Post zwei farbenfrohe geometrische Entwürfe: Einer von Dreidels (Trendel) und ein zweiter mit der Menorah, dem Leuchter. Jedes Muster hat auch eine Online Erklärung von der Bedeutung des Festtages. Die Marken sind drei Wochen vor Beginn des Festtages auf den Markt gelangt. «Mit diesem Schritt ermöglicht Canada Post unserer Gemeinde, die Schönheit und Inspiration von Chanukka mit allen Kanadiern zu teilen», sagte Shimon Fogel, Vorsitzender des Centre for Israel and Jewish Affairs. In einer ersten Phase hat die kanadische Post drei Millionen Briefmarken ausgegeben, doch bei entsprechender Nachfrage können in den kommenden Jahren weitere Ausgaben und letztlich neue Entwürfe dazukommen. [TA]