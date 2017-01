Erstmalige Erwähnung des Holocaust-Gedenktags

POLENS FLUGLINIE LOT

30. Januar 2017

Chef-Steward ehrte das Andenken an die sechs Millionen ermordeten Juden.

Zum ersten Mal in der Geschichte der nationalen polnischen Fluglinie LOT wurde am internationalen Holocaust-Gedenktag am 27. Januar der Massenmord am jüdischen Volk in einem Flugzeug der Gesellschaft offiziell erwähnt. Der Chefsteward des Flugs Tel Aviv-Warschau ehrte in einer kurzen Verlautbarung das Andenken an die sechs Millionen im Holocaust ermordeten Juden. Jeder Passagier erhielt die Kopie eines Buches mit den Geschichten von nichtjüdischen polnischen Bürgern, die ihr Leben riskiert hatten, um während des Holocausts Juden zu retten. Das polnische Adam Mickiewicz Institut hatte das Buch aus diesem Anlass der Fluggesellschaft LOT gespendet. Die Sprecherin der Besatzung des Flugzeugs erklärte über Mikrofon, dass dieser Flug von Tel Aviv nach Warschau Israel und Poln auf ganz spezielle Weise verbinden würde. Im Zweiten Weltkrieg wurden in Polen 1,1 Millionen Juden von den Nazis ermordet. [TA]