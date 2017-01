Erstes, «sehr nettes» Gespräch seit Trumps Vereidigung

NETANYAHU-TRUMP

23. Januar 2017

Neuer US-Präsident lädt Netanyahu nach Washington ein.

Der Friede zwischen Israel und den Palästinensern könne nur in Direktverhandlungen zwischen den Parteien erreicht werden. Die USA würden eng mit Israel zusammenarbeiten, um Fortschritte in Richtung auf dieses Ziel zu erzielen. Das sagte US-Präsident Donald Trump dem israelischen Regierungschef Binyamin Netanyahu am Sonntag im ersten Telefongespräch, das die beiden Staatsmänner seit der Amtseinführung des amerikanischen Präsidenten am 20. Januar miteinander geführt hat. Trump benutzte die Gelegenheit, den israelischen Premier noch für Februar zu einer ersten Visite nach Washington einzuladen. Netanyahu seinerseits brachte in dem Gespräch seinen Wunsch zum Ausdruck, eng mit Präsident Trump zusammenzuarbeiten und «eine gemeinsame Vision zur Förderung von Frieden und Sicherheit in der Region zu entwickeln, ohne irgendwelche Unklarheiten zwischen den USA und Israel.» Laut einer Verlautbarung des Weissen Hauses betonte Trump die Wichtigkeit, welche die USA in einer «engen militärischen, geheimdienstlichen und Sicherheitskooperation mit Israel» sehen würden, ebenso wie in der «tiefen Partnerschaft zwischen den beiden Ländern.» Der Präsident und der Premierminister kamen überein, die engen Konsultationen in einer Reihe von Themen fortzusetzen, einschliesslich der iranischen Bedrohung. Das Büro des Premierminister bezeichnete die Konversation zwischen den Beiden als «sehr warm», Präsident Trump benutzte die Worte «sehr nett». – Der genaue Termin für Netanyahus Besuch in Washington soll in den kommenden Tagen fixiert werden. Die Büros in Jerusalem und Washington erwähnten nichts von einer Erwähnung des Themas der Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem in der Unterhaltung der zwei Staatsmänner. [JU]