Erstes offizielles Treffen zwischen al Sisi und Netanyahu

NEW YORK

19. September 2017

Der ägyptische Präsident konferierte auch mit amerikanisch-jüdischen Führern.



Das Treffen zwischen dem ägyptischen Präsidenten Abdel-Fattah al-Sisi und Israels Regierungschef Binyamin Netanyahu das in der Nacht auf den Dienstag am Rande der Uno-Vollversammlung in New York stattfand, war das erste offizielle Treffen der beiden Staatsmänner. Zwar kamen die zwei schon im Januar 2016 in der jordanischen Stadt Aqaba zusammen, doch jenes Rendezvous war geheim gehalten und wurde von israelischen Medien erst etwa ein Jahr später publiziert. Al-Sisi kam in New York auch mit einer Gruppe amerikanisch-jüdischer Persönlichkeiten zusammen und diskutierte mit ihnen die Bemühungen der Administration Trump, ein israelisch-palästinensisches Friedensabkommen zu erzielen. Auch das Gespräch al-Sisis mit Netanyahu dürfte sich auf die Bemühungen zur Wiederaufnahme des Friedensprozesses konzentriert haben. Die Wichtigkeit der Unterhaltung wurde durch die Beteiligung des ägyptischen Aussenministers Sameh Shoukry und des Kairoer Geheimdienstchefs Khaled Fawzy unterstrichen. Al-Sisi kam auch mit Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas zusammen. [TA]