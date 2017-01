Erster Besuch des obersten Hamas-Chefs seit 2013

ÄGYPTEN

25. Januar 2017

Auf dem Rückweg von Qatar machte Ismail Haniyeh einen Zwischenstopp in Kairo.

Ismail Haniyeh, ein Spitzenoffizieller der Hamas-Bewegung aus dem Gazastreifen, hat in Ägypten Treffen mit Sicherheitsbeamten abgehalten. Damit hatte sich erstmals seit 2013 wieder ein Spitzenvertreter der militanten palästinensischen Gruppe in der Nilrepublik aufgehalten. Nach Angaben ägyptischer Sicherheitskreise ist Haniyeh am Sonntag in Kairo eingetroffen. Er besuchte das Land auf seinem Rückweg aus Qatar, wo er die letzten paar Wochen zugebracht hatte. Dem Vernehmen nach diskutierte er mit ägyptischen Geheimdienstlern die Beziehungen zwischen Ägypten und der Hamas, wobei man sich konkret auf die Sicherheitslage im Sinai und auf die Blockade des Gazastreifens konzentrierte. Haniyeh ist der Stellvertreter von Khaled Meshal, dem Leiter des Politbüros der Hamas. Er soll dem Vernehmen nach Meshals Funktionen nach dessen Rücktritt übernehmen. [TA]