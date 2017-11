Erste Synagoge seit über 100 Jahren

VITEBSK

6. November 2017

Jüdische Renaissance in der weissrussischen Geburtsstadt von Marc Chagall.

Zum ersten Mal seit über 100 Jahren ist in Vitebsk, der weissrussischen Geburtsstadt des weltbekannte Malers Marc Chagall wieder eine Synagoge eingeweiht worden. Die jüdische Gemeinde des knapp 200 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Minsk gelegenen Vitebsk feierte die Einweihung der Synagoge «Ohel David» im Beisein von Vertretern der Stadtbehörden, sowie der Christlich-Orthodoxen und der katholischen Kirchen. Malkiel Gorgodze, der Rabbiner von Vitebsk, befestigte die Mesusah am Türrahmen der neuen Synagoge, die mehreren hundert Menschen Platz bietet. «Vitebsk ist eine historische jüdische Stadt», sagte Leonid Tomchin, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde, an dem Anlass, der von mehreren hundert Interessierten besucht wurde. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war über die Hälfte von Vitebsk jüdisch, und die Stadt hatte nicht weniger als 64 Synagogen. «Heute gibt es leider nur diese eine, doch auch diese Synagoge wird ein Zentrum des jüdischen Lebens werden», versicherte Tomchin. – Die überwiegende Mehrheit der Juden von Weissrussland kamen im Holocaust um, und heute leben in Vitebsk nur noch ein paar dutzend Juden. [TA]