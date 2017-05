Erste Professur

SYBILLE STEINBACHER

Yves Kugelmann, 31. Mai 2017

Die Historikerin Sybille Steinbacher hat die bundesweit erste Holocaust-Professur an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt übernommen. Damit wird sie auch die Leitung des Fritz-Bauer-Instituts (FBI) übernehmen und die Nachfolge von Raphael Gross antreten. Die 1966 in München geborene Steinbacher hat zuletzt an der Universität Wien Zeitgeschichte gelehrt. Die Professur ist im Fachbereich Philosophie und Geschichtswissenschaften angesiedelt. Bei der feierlichen Begrüssung freut sich die Stiftungsratsvorsitzende des FBI Jutta Ebeling über das grosse Interesse an dieser Ernennung. Steinbach war sichtlich bewegt von der Solidarität in der Stadt Frankfurt. In ihrer sehr persönlichen Rede schilderte sie, wie sie im Münchner Dachau aufgewachsen und seit der Kindheit mit dem Holocaust konfrontiert war. Als Historikerin zeigte sie auf, wie das Fach in den neunziger Jahren nach der Öffnung der osteuropäischen und russischen Archive immer wichtiger wurde. Die weitere Erforschung und Wirkung des Holocaust wird im Zentrum ihrer Arbeit stehen. Jutta Ebeling sagte: «Mit Sybille Steinbacher hat die Universität gemeinsam mit dem FBI eine international anerkannte Wissenschaftlerin berufen, die die wissenschaftliche Erforschung der nationalsozialistischen Verbrechen mit einer grossen Sensibilität für die Bedeutung des Themas in der Gegenwart verbindet.» Bereits in ihrer als Buch erschienenen Magisterarbeit an der Ludwig-Maximilians-Universität München hat sich Sybille Steinbacher mit der Massenvernichtung im NS-Staat beschäftigt: «Dachau: Die Stadt und das Konzentrationslager in der NS-Zeit» lautete der Titel. Im Juni bereits wird Deutschlands zweite Holocaust-Professur an der Universtität Hannover entstehen.