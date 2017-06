Erste Alija seit über sieben Monaten

FALASH MURA

8. Juni 2017

72 Immigranten aus Äthiopien in Israel eingetroffen.

Zum ersten Mal seit über sieben Monaten sind am Dienstag wieder Immigranten aus Äthiopien in Israel eingetroffen. Bei den 72 Personen handelt es sich um Angehörige der so genannten Falash Mura. Das sind Äthiopier, die sich auf ihr jüdisches Erbe berufen, deren Familien aber aus wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gründen vor langer Zeit bereits den christlichen Glauben angenommen hatten. Die Alija dieser Menschen war gemeinsam von der Jewish Agency und der Internationalen Christlichen Botschaft in Jerusalem durchgeführt worden. Auf dem Ben-Gurion-Flughafen wurden die Neunankömmlinge von Familienangehörigen begrüsst, die sie das letzte Mal vor über zehn Jahren gesehen hatten. Für den Monat Juni sind noch zwei Flüge mit Immigranten aus Äthiopien geplant. In diesem Land warten noch rund 9000 Falash Mura auf die Alija nach Israel. Aus den verschiedensten Gründe zieht sich dieser vom israelischen Innenministerium beschlossene Einwanderungsprozess über Gebühren in die Länge. Das Innenministerium akzeptiert die Falash Mura grundsätzlich unter dem Rückkehrergesetz, dsas weniger restriktiv ist als die Halacha, das traditionelle jüdische Gesetz. In Israel leben heute rund 135'000 Juden äthiopischen Ursprungs. Von diesen waren 1984 (Operation Moses) und 1991 (Operation Salomon) rund 22'000 Juden im Rahmen von Luftbrücken nach Israel gebracht worden. [TA]