Erschüttertes Vertrauen in die Demokratie

Bis letzten Sonntag wurde innerhalb der Türkei generell angenommen, dass man bei allen Fehlern des türkischen demokratischen Systems wenigstens bei den Wahlen und beim Auszählen der Stimmen ein faires Resultat erwartet werden konnte. Diese Hoffnung hielt sich während der Referendumskampagne aufrecht, auch wenn diese Kampagne sich während eines Notstands abspielte, der von Präsident Erdogan als Folge des misslungenen Staatsstreichs vom letzten Jahr verhängt worden ist. Noch immer sind 50 000 Menschen, darunter Journalisten und Oppositionspolitiker, in Haft. Am Tag des Referendums meinte ein Wahlbeobachter in einem Wahllokal in einer Schule von Istanbul, er glaube an den demokratischen Prozess in der Türkei. Doch «um sicher zu gehen, sollte man sich stets versichern». Dieses Vertrauen ist in der Wahlnacht erschüttert, wenn nicht gar zerstört worden. Dem Präsidenten scheint dies allerdings egal zu sein.

Um 22 Uhr wurde die Ruhe in Cihangir auf der europäischen Seite von Istanbul gestört. Lautes Schlagen mit Töpfen und Pfannen und Rufe wie «Dieb» erklangen aus Wohnungsfenstern und Balkonen. «Wir protestieren gegen das gestohlene Referendum», rief ein Ingenieur von seinem Fenster herunter. «Wir müssen für unsere Demokratie kämpfen! Denn das, was heute geschah, ist keine Demokratie.» Diese Worte fassten die Proteste in der Mittelklasse-Nachbarschaft zusammen. Niemand ging auf die Strasse, und in den Restaurants und Kaffeebars assen und tranken die Leute in gemächlicher Ruhe weiter. Inzwischen hielt Erdogan auf der asiatischen Seite der Stadt seine Siegesrede vor Tausenden jubilierenden Unterstützern, die seinen Namen riefen und sein Konterfei hochhielten und küssten. Als ein Richter den Sieg von Erdogans Partei Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) mit der knappen Mehrheit von 51,4 Prozent verkündete, schossen Feuerwerke in den Himmel. Die Türkei ist zu einem Staat mit einem Präsidialsystem geworden.

Aber selbst Erdogan und seine Kollegen verkündeten, dass es sich erst um «inoffizielle Resultate» handelte. Die oberste Wahlkommission hatte aufgehört, die Resultate zu veröffentlichen, bevor die Auszählung beendet war, und die Oppositionsparteien, die gegen die vorgeschlagenen Verfassungsveränderungen gekämpft hatten, proklamierten den Sieg. In einer Verlautbarung an die Medien sagte Kemal Kilicdaroglu, der Führer der wichtigsten Oppositionspartei Cumhuriyet Halk Partisi, über 50 Prozent der Türken hätten «Nein» gestimmt. Er warf der Wahlkommission Gesetzesbruch vor. Der ehemalige Innenminister Meral Aksener, der die Mitglieder der rechtsextremen Milliyetçi Hareket Partisi in Opposition gegen den Beschluss der Partei geführt hatte, den Referendumsvorschlag zu unterstützen, behauptete, 52 Prozent hätten «Nein» gestimmt. Auch die kurdische Partei Halkların Demokratik Partisi (HDP) verkündete, das Resultat formell anfechten zu wollen.

Die Anfechtungen werden auf einer Reihe von Unregelmässigkeiten basieren. Die wichtigste davon ist die plötzliche Entscheidung der Wahlkommission bei der bevorstehenden Schliessung der Wahllokale auch jene Wahlzettel zu zählen, die weder verschlossen noch abgestempelt waren. Die Opposition behauptete, dass es mindestens anderthalb Millionen solcher Papiere gebe, und dass viele von ihnen mit «Ja» markiert gewesen seien. Die Opposition behauptete auch, dass die Wahlkommission in verdächtiger Weise die Berichte von den Resultaten während des Zählens eingestellt hätten, und als sie die Berichte wieder aufnahmen, sollen Hunderte von Zetteln verschwunden sein. Weitere Fragen lösten die Resultate aus den kurdischen Gebieten im Südosten der Türkei aus, wo ein Drittel der Wähler – eine überraschend hohe Zahl – mit «Ja» gestimmt haben soll. Kommentatoren auf regierungstreuen Nachrichtenkanälen sahen darin den Hoffnungsschimmer kurdischer Wähler, dass Erdogan nach seinem Sieg den Friedensprozess mit der kurdischen Untergrundbewegung PKK wieder aufnehmen werde. HDP-Politiker bezeichneten dies aber als Quelle für einen möglichen Betrug und wiesen darauf hin, dass eine halbe Million Kurden, die durch das Kampfgeschehen umgesiedelt, gar nicht wählen konnten. Der Ärger der Opposition wuchs, als die staatlichen Nachrichtenagenturen und Aktivisten der AKP den Sieg der «Ja»-Stimmen verkündeten, während die Auszählung noch im Gange war und die Kluft sich verringerte.

Das angebliche Resultat der Kurden zu Gunsten der vorgeschlagenen Verfassungsänderungen stand in einem deutlichen Kontrast zu den Resultaten in den türkischen Grossstädten, einschliesslich Ankaras, Istanbuls und Izmirs, wo die «Nein»-Stimmen überwogen. Vor allem das Ergebnis von Istanbul überraschte, galt die Stadt, in der Erdogan einst Bürgermeister war, doch seit langem als AKP-Festung.

Das offizielle Schlussergebnis wird zwar erst nächste Woche publiziert, sobald alle Anfechtungen behandelt sein werden. Das hielt Erdogan in seiner Siegesrede aber nicht davon ab, von der Welt, insbesondere von den Alliierten der Türkei, zu verlangen, seinen Sieg anzuerkennen. Das setzte vor allem die Alliierten der Nato unter Druck, die EU-Mitglieder und die USA, deren Beziehungen zur Regierung Erdogan bereits angespannt sind. Die Europäer werden mit ihrem Entscheid auf den Bericht der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), welche die Wahlen beobachtet hat, warten. Der OSZE-Bericht könnte für die künftigen Beziehungen zwischen Europa und der Türkei ausschlaggebend sein. Doch schon vor der Veröffentlichung des Berichts lastet ein grosser Schatten des Zweifels über dem türkischen Wahlprozess.

Erdogan hat gewonnen. Nun beginnt ein langer Prozess, der in zweieinhalb Jahren zu Parlaments- und Präsidentschaftswahlen führen soll, in denen Erdogan seine Wiederwahl erhofft – mit grösserer Macht und einem geschwächten Parlament. Der Sieg wird aber angefochten, ein Sieg mit einer Differenz von weniger als drei Prozent, errungen in einer Kampagne, in der Erdogan den Grossteil der Medien kontrollierte und die Polizei, welche die Kampagne der Opposition limitierte. Ein Sieg, den fast die Hälfte der Türkei, vielleicht noch mehr, nicht anerkennt und dessen Gültigkeit bestreitet. Mehr denn je zuvor ist Erdogan heute ein kontroverser Führer, der einer quer durch die Mitte gespaltenen Nation vorsteht.

Anshel Pfeffer ist ein israelischer Journalist.