Ermittlungen zu Würenlingen

BERN

7. Juli 2017

Bei der Bundesanwaltschaft ist ein Gesuch um die Wiederaufnahme des Strafverfahrens im «Fall Würenlingen» eingegangen, wie die «Neue Zürcher Zeitung» (NZZ) am Mittwoch berichtete. Auslöser sei ein FBI-Bericht, der neue Verdächtige ins Spiel bringe. So sollen sich zwei Westdeutsche in die palästinensische Kommandogruppe eingeschlichen haben. Bei dem Bombenanschlag auf eine Swissair-Machine, die sich auf dem Weg von Zürich nach Tel Aviv befand, starben am 21. Februar 1970 in Würenlingen alle 47 Insassen. Die Ermittler gingen gegen Mitglieder einer palästinensischen Kommandogruppe vor, es wurde aber nie Anklage erhoben. Die Bundesanwaltschaft versucht derzeit, den neuen Hinweisen nachzugehen. Die Medienstelle bestätigte offenbar die Recherchen der NZZ, wonach der «Fall Würenlingen» erneut in Bearbeitung ist. Auslöser ist ein Schreiben von Arthur Schneider, dem früheren Gemeindeammann von Würenlingen, der von der Bundesanwaltschaft die Wiederaufnahme des Strafverfahrens verlangt. Auf dem Foto zu sehen ist eine Ehrenzermonie nach der Ankunft der Überreste der israelischen Opfer auf dem Flughafen Lod in der Nähe von Tel Aviv.