Erleichterung für palästinensische Geschäftsleute

ISRAEL-WESTBANK

13. April 2017

Erstmals seit 17 Jahren dürfen einige wieder mit ihrem Auto nach Israel fahren.

Laut palästinensischen Angaben haben 270 palästinensische Geschäftsleute von Israel die Bewilligung erhalten, mit ihren, mit einem palästinensischen Nummernschild versehenen Auto nach Israel einzufahren. Das war ihnen seit Ausbruch der 2. Intifada im Jahr 2000 verboten gewesen. Dieser grösstenteils bewaffnet ausgetragene Aufstand gilt seit über zehn Jahren als beendet. Die betroffenen palästinensischen Personen sprechen vor allem von zeitlichen, aber auch von einer finanziellen Erleichterung. Gegenüber der «Jerusalem Post» betonte ein in Ramallah wohnhafter Mann, dass er für Besuche von Geschäftsfreunden in Israel bisher einen Chauffeur mieten musste, was ihn pro Tag 800-1000 Schekel gekostet habe. «Ab jetzt beschränken die anfallenden Kosten sich ausschliesslich auf das Füllen meines Benzintanks», meinte er. Die Geschäftsleute, die in den Genuss einer Bewilligung gelangt sind, werden von dieser aber erst nach Ende der Pessachfeiertage am 17. April Gebrauch machen können, haben die israelischen Behörden doch bis dahin die Westbankbewohner (ausgenommen in dringenden humanitären Fällen) unter ein allgemeines Einreiseverbot nach Israel gestellt. Normalerweise begeben sich täglich zehntausende Palästinenser mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit nach Israel, oder zweck Familienbesuchen, aus medizinischen ode anderen Sondergründen. [TA]