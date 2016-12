Erinnerungen an Carrie Fisher

Carrie Fisher

Gestern Dienstag ist die Schauspielerin Carrie Fisher im Alter von 60 Jahren verstorben. Sie wurde weltbekannt als Darstellerin der Prinzessin Leia in den «Star Wars»-Filmen. Fisher rang mit einer bipolaren Störung und Drogen-Problemen. Sie war aber auch für ihren Humor bekannt.

Am vergangenen Freitag hatte die Schauspielerin Carrie Fisher auf dem Rückflug aus London nach Los Angeles einen schweren Herzanfall erlitten. Am gestrigen Dienstag gab ihre 1992 geborene Tochter Billie Catherine Lourd bekannt, dass Fisher in einem Krankenhaus in Los Angeles gestorben ist. Sie wurde 60 Jahre alt. Fisher hatte in London an einer britischen TV-Serie mitgewirkt und ihr jüngstes Buch mit dem Titel «The Princess Diarist» vorgestellt. Darin erzählt sie von den Dreharbeiten des ersten «Star Wars»-Films, der sie 1977 als Prinzessin Leia über Nacht zu einem Weltstar werden liess. Sie war 2015 zu der Weltraum-Saga zurückgekehrt.

Weniger bekannt ist, dass Fisher wie ihr Vater Eddie Fisher jüdisch war. Dies hat sie einer jüdischen Zeitung in Kalifornien gegenüber vor einigen Jahren betont (Link). Demnach nahm sie regelmässig an Schabbat-Gottesdiensten teil und verbrachte die festlichen Abendessen am Freitag mit orthodoxen Freunden. Als Teenagerin sei sie von den Auftritten ihres Vaters als Sänger in Synagogen überwältigt gewesen, so die Schauspielerin.

Eddie Fisher (1928-2010) war Mitte des 20. Jahrhunderts einer der populärsten Sänger in den USA. Aus seiner Ehe mit der Schauspielerin Debbie Reynolds gingen Carrie Fisher und deren jüngerer Bruder Todd hervor. Fisher sorgte für einen enormen Skandal, als er seine junge Familie 1959 für eine kurzzeitige Ehe mit Elizabeth Taylor verliess.

Carrie Fisher folgte den Eltern in die Unterhaltungsindustrie und trat erstmals 1975 in der turbulenten Komödie «Shampoo» vor Filmkameras. 1977 konnte sie den Hauptdarsteller Harrison Ford und den Regisseur George Lucas mit einem Probelesen als «Leia» von sich überzeugen. Die damals 19-Jährige stach bekannte Kolleginnen wie Jodie Foster aus. Ein Ausschnitt aus dem Vorsprechen ist auf der Homepage des «Forward» zu bewundern (Link). Fisher hatte anschliessend eine Affäre mit dem damals verheirateten Ford. Sie hat dies erst in jüngster Vergangenheit eingestanden.

Die Schauspielerin litt ihr Leben lang an dem Chaos ihrer Kindheit. Dazu kam eine bipolare Störung. Beides trug zu einem turbulenten Privatleben mit kurzzeitigen oder unglücklichen Beziehungen etwa zu dem Sänger Paul Simon, sowie zu Alkohol- und Drogenproblemen bei. Fisher ging diese Herausforderungen mit Humor an, verarbeitete diese aber in gut einem Dutzend Romane, Bühnenstücke und Memoiren. Schon ihr Erstling «Postcards from the Edge» («Grüsse aus Hollywood») wurde 1987 ein Bestseller und später mit Meryl Streep und Shirley MacLaine auch erfolgreich verfilmt. [AM]