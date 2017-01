Erinnerung an Shimon Peres

DAVOS

Leoni Vögelin, 20. Januar 2017

Am diesjährigen 47. Treffen des internationalen Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos wird heute Freitag unter dem Titel «A Davos Tribute to Shimon Peres» an den ehemaligen israelischen Präsidenten Shimon Peres erinnert, der im September verstorben ist. Im Programm des WEF heisst es, Peres sei einer der «wahren Architekten» des WEF gewesen, er habe sich in mehr als 25 Jahren dafür eingesetzt, dass das Wirtschaftsforum zu einer Plattform für sein unermüdliches Streben auf der Suche nach Verständigung und Frieden im Mittleren Osten geworden sei. Neben international führenden Wirtschaftsexperten, Politikern, Intellektuellen und Journalisten nimmt in diesem Jahr auch Stuart E. Eizenstat am WEF teil. Der ehemalige US-Diplomat und Anwalt leitete die Verhandlungen mit der deutschen Wirtschaft über eine Entschädigung ehemaliger NS-Zwangsarbeiter. Als ehemaliges Mitglied der amerikanischen Regierung setzte er sich für nachträgliche Gerechtigkeit für Opfer des Naziregimes ein. Für seine Arbeit wurde Eizenstat mehrfach international ausgezeichnet.