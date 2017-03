Erinnerung an einen ermordeten Juden

URUGUAY

22. März 2017

Vor einem Jahr hat ein muslimischer Konvertit David Fremd erstochen.

Alexander Wajner, Präsident der kleinen jüdischen Gemeinde im uruguayanischen Paysandu, nannte den Mord an David Fremd, 55, einen «sinnlosen antisemitischen Akt». Vor einem Jahr hatte ein muslimischer Konvertit das aktive Gemeindemitglied David Fremd durch Messerstiche getötet. «An jenem Tag erreichte der Welt-Jihadismus einen abgelegenen Flecken der Welt namens Paysandu und schlug mit aller Gewalt zu», sagte Wajner an einer Gedenkzeremonie für das ermordete Gemeindemitglied. Fremd war nicht weniger als zehn Mal von dem «Allah hu akbar» (Gott ist gross) schreienden Mörder in den Rücken gestochen worden. An einem gesonderten Anlass gedachte die Repräsentantenkammer von Uruguay der Tat. «Leider können wir nicht mit Sicherheit sagen, dass solche Geschehen sich nicht wiederholen werden, weshalb wir mit aller Kraft solche xenophoben und terroristischen Akte verurteilen müssen», sagte laut Presseberichten Jose Carlos Mahia, Präsident der Repräsentantenkammer. – Im Oktober hatte ein Gericht befunden, dass der Mörder Carlos Peralta nicht zurechnungsfähig sei und deswegen in ein psychiatrisches Zentrum und nicht ins Gefängnis geschickt werden sollte. [TA]