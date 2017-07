Erinnerung an den «portugiesischen Schindler»

HOLOCAUST

4. Juli 2017

Ein Treffen von Überlebenden und deren Nachkommen in Frankreich bringt Aristides de Sousa Mendes neue Beachtung. Der Diplomat hat 1940 in Marseille zehntausende von Nazi-Flüchtlingen mit Reisepapieren gerettet.

Ein Reporter der «Washington Post» war jüngst bei einem anrührenden Treffen dabei. In dem Küstenort Hendaye an der französisch-spanischen Grenze im Baskenland kamen Holocaust-Überlebende und deren Angehörige zusammen, um die nur unter Experten bekannte Leistung von Aristides de Sousa Mendes zu würdigen. Der portugiesische Diplomat hat nach dem deutschen Einmarsch in Frankreich 1940 geschätzt 30.000 Transitvisen ausgestellt und damit Nazi-Flüchtlinge vor Verhaftungen und einem sicheren Tod bewahrt (Link).

Die Zeitzeugen wollten mit dem Treffen auf die Not heutiger Flüchtlinge aus dem syrischen Bürgerkrieg aufmerksam machen und berichteten von eigenen Schicksalen. Sousa Mendes stand 1940 dem portugiesischen Generalkonsulat in Bordeaux vor. Nach der Kapitulation Frankreichs strömten Hunderttausende von Flüchtlingen in den noch unbesetzten Süden.

Gegen klare Anweisungen seiner Regierung begann Sousa Mendes mit der Ausstellung von Transitpapieren. Davon sollen rund Zehntausend an jüdische Nazi-Flüchtlinge gegangen sein. Diese konnten anschliessend über Grenzorte wie Hendaye und spanisches Territorium nach Portugal und von dort in die USA oder andere Staaten der Neuen Welt entkommen. Der Historiker Yehuda Bauer hat Sousa Mendes als den vermutlich bedeutendsten, einzelnen Retter von Juden und anderen Nazi-Opfern überhaupt bezeichnet. Zu den Geretteten zählten der legendäre Pariser Kunsthändler Paul Rosenberg und dessen Familie.

Die Motive des Diplomaten sind nicht ganz deutlich. Im Juni 1940 schrieb er seinem Schwager, er habe unter dem Eindruck der Flüchtlingsströme einen «starken Nervenzusammenbruch erlitten». Danach entschied Sousa Mendes, er werde «mit Gott auf der Seite der Menschheit stehen und nicht mit Menschen gegen Gott».

Zudem soll Sousa Mendes von der Begegnung mit dem polnischen Rabbiner Chaim Kruger beeindruckt gewesen sein, der aus Belgien nach Frankreich geflohen war. Kruger hatte ein Visum von Sousa Mendes nur unter der Bedingung angenommen, dass der Diplomat auch anderen Flüchtlingen hilft.

Sousa Mendes hat für seinen Heldenmut einen hohen Preis bezahlt. Er wurde aus dem diplomatischen Dienst entlassen und starb 1954 in bitterer Armut. [AM]