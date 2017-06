ELAL

13. Juni 2017

Erhält den ersten Dreamliner-Jet

Die israelische Fluggesellschaft ElAl Israel Airlines wird nach eigenen Angaben im August das erste Exemplar von total 16 Boeing Dreamliner Jets erhalten, welche die Firma für total 1,25 Milliarden Dollar in Auftrag gegeben hat. Ab September wird die neue Maschine auf den Europalinien von ElAl eingesetzt werden, und gegen Ende Oktober wird das Flugzeug Destinationen in Nordamerika und Asien anfliegen. Bis 2020 werden die bestellten Dreamliners schrittweise zu der sich exklusiv aus Boeing-Maschinen zusammensetzenden ElAl-Flotte stossen. Dort werden sie nach und nach die alternden Exemplare der Typen 747-400 und 767-300 ersetzen. Nach Angaben von Boeing werden die neuen Dreamliner mit einem Platzangebot von 282 Sitzen ElAl auf seinen Direktflügen von Tel Aviv nach New York im Vergleich zu den heute noch eingesetzten 747s bis zu 47 Prozent an Treibstoffkosten einsparen. «Diese Flugzeuge kommen zusätzlich zu den neuen, von ElAl erworbenen 737-900s hinzu, die bereits auf den Europarouten fliegen und zur Verjüngung der Flotte insgesamt beitragen», sagte ElAl-Chef-Exekutivdirektor David Maimon. [TA]