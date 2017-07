Erfolgreiche Bilanz und grosse Pläne

ISRAEL / SCHWEIZ

Valerie Wendenburg, 21. Juli 2017

Am Montagabend ging die Maccabia feierlich zu Ende – die jüdischen Olympischen Spiele in Israel waren für das Schweizer Team ein Erfolg.



Das Schweizer Team kann zufrieden und stolz auf die vergangenen beiden Wochen in Israel zurückblicken. Die 15 Sportlerinnen und Sport-ler, die in acht Disziplinen an der Maccabia- in Israel antraten, bringen vier Bronzemedaillen und einmal Gold mit nach Hause. «Der Höhepunkt für uns war natürlich die Goldmedaille, die Jacqueline Felber gewonnen hat. Sie war von 42 Reitern aus elf Ländern die einzige, die über fünf Runden die Nerven behielt und ohne Fehler blieb», sagt Laurent Rueff, Delegationsleiter und Präsident von Maccabi Schweiz gegenüber tachles. Dem Finaltag des Springreit-Wettbewerbs wohnten in der Arena von Ramat Gan zahlreiche Schweizer Athleten bei und erlebten, wie Felber dem Schweizer Verband die vierte Medaille bescherte. Das sei nicht selbstverständlich, da die Austragungsorte teils weit auseinander gelegen hätten, so Rueff, aber der Zusammenhalt der Schweizer Mannschaft, die Sportler aus der Deutschschweiz, dem Welschland und dem Tessin umfasste, sei sehr gut gewesen: «Wir kommunizierten innerhalb einer Whatsapp-Gruppe ständig miteinander und pflegten einen guten Austausch, teilten Bilder und liessen so alle Beteiligten an den einzelnen Anlässen teilhaben.»

Medaillen-Segen

Und so wurde auch gemeinsam gefeiert. Grund gab es genug: Die erste Bronzemedaille gewann der Schweizer Judoka Nevo Hamadani- nach einem beeindruckenden Kampf in der Kategorie 66–73 Kilogramm. Die zweite Medaille ergatterten sich Springreiterinnen- im Team-Wettkampf: Jacqueline Felber, Ludivine- Collot und Nathalie Felber erreichten hinter Israel und den USA den dritten Platz und lies-sen sich Bronzemedaillen umhängen.

Wie nah Glück und Pech im Sport beieinander liegen, erlebte der Tessiner Schwimmer Tamas Terner. «Er ist der einzige, der wirklich Pech hatte» so Rueff. In der Tat: Das Mitglied der Schweizer Junioren-Nationalmannschaft, das an den europäischen Maccabi-Spielen 2015 sechs Goldmedaillen gewann, verpasst die Bronzemedaille im 200-Meter-Schmetterling-Wettkampf um nur 0,01 Sekunden. Terner nahm es sportlich: «Ja, so ist das Leben.» 24 Stunden später gewann er das ersehnte Edelmetall doch noch: Über 4 x 200 Meter Freistil sicherte er sich als Teil einer internationalen Staffel – gemeinsam mit einem Deutschen, einem Ungarn und einem Briten – die Bronzemedaille. Maccabi Schweiz schrieb danach auf Facebook: «Diese Medaille feiern wir so sehr, als gehöre sie uns alleine. Kaum einer hat sie so verdient wie Tamas, der sie im ersten Rennen um eine Hundertstelsekunde verpasste. Der bescheidene, stille Tamas trainiert und lebt wie ein Profi.» Dieser selbst freute sich über seinen Erfolg: «Ich bin sehr glücklich. Das Design der Medaille gefällt mir sehr. Sportlich hat sie für mich zwar nicht den gleichen Wert wie eine Medaille in einem Einzelrennen, aber ich bin dennoch froh. Mein Hunger nach einer Medaille war riesig. Ich danke Maccabi Schweiz für die Unterstützung.»

Die vierte bronzene und insgesamt fünfte Medaille für die Schweiz gewann der Läufer Colin Braginsky. Seine persönliche Bestzeit von 19,09 Minuten über 5000 Meter reichte zwar nur für Rang zehn, eine Medaille bekam der Basler dennoch: Mit einer internationalen Staffel über 4 x 100 Meter gewann er Bronze gemeinsam mit einem Argentinier und zwei Franzosen. Persönliche Bestzeit erreichte auch Radfahrer Didier Langsam beim Strassenrennen über 84 Kilometer, bei dem er 1468 Höhenmeter überwand. Das Ziel erreichte er nach zwei Stunden und 52 Minuten als Zehnter. Im Zeitfahren über 20,5 Kilometer verlor er auf den israelischen Meister, der das Rennen gewann, nur 3:44 Minuten. Langsam blickte auf der Maccabi-Facebook-Seite positiv in die Zukunft: «Mit dem israelischen Nationalteam konnte ich nicht mithalten. Dennoch war es eine sehr gute Erfahrung. Ich komme 2019 in Budapest wieder – mit stärkeren Beinen!»

Achtungserfolge und übermächtige Konkurrenz

Engagiert für die Schweiz hat sich auch Cédric Uschatz im Tennis, der das Halbfinale der Trostrunde gegen den an Nr. 1 gesetzten Israeli Tal Goldengoren – immerhin Nr. 827 weltweit – verlor. Zuvor hatte Uschatz den starken Argentinier Ariel Farji besiegt. Für Tennis-Junior Jari Hanhimäki endete das Turnier knapp ohne Medaille. Sein Rückblick fällt dennoch äusserst positiv aus: «Das waren wohl die besten Wochen meines Lebens. Sportlich lief es gut, zudem habe ich Israel besser kennengelernt und viele neue Freunde gewonnen.» Bronze-Judoka Hamadani konnte diese Aussage nur bestätigen. Die Brüder Svendi und Laurent Rueff verloren im Tennis-Doppel in der zweiten Runde gegen Mexikaner mit 6:7, 2:6, nachdem sie in der Startrunde ein kleines sportliches Wunder vollbracht hatten. Gegen die Franzosen Alexandre Athuil und Jeremy Cohen siegten sie im Entscheidungssatz (Champions-Tiebreak auf zehn Punkte) 13:11. Davor wehrten sie fünf Matchbälle ab. Ivo Jelinek, der älteste Tennis-Spieler im Schweizer Team, belegte im Ü70-Turnier den vierten Rang in seiner Gruppe. Einem Sieg standen vier Niederlagen gegenüber. Der Genfer äusserte sich wie folgt zu seiner abschliessenden Niederlage: «Leider war ich in der zweiten Woche grippegeschwächt. Sonst wäre mehr dringelegen.»

Derweil verpasste Fechter Daniele Zorzato die Medaille beim Team-Wettkampf nur knapp: Mit einem internationalen Team landet er auf dem vierten Platz. Der Fecht-Einzelwettkampf war für Daniele Zorzato vorbei, nachdem er beim Fechten im Achtelfinal gegen Stanislav Galper mit 7:15 verloren hatte. Zu starke Konkurrenz hatte die Fechterin Susan Treves. Die regelmässige Medaillen-Sammlerin erklärte: «Kurzfristig wurde die Masters-Kategorie trotz sechs Teilnehmerinnen mit der Open-Kategorie zusammengelegt. Gegen die jungen Olympia-Teilnehmerinnen aus Israel hatte ich keine Chance. Nächstes Mal dann wieder!» Dem Golfer David Bernhardt machte offenbar vor allem die ungewohnte Hitze zu schaffen.

Auf hohem Niveau

Im Nachklang sagt Laurent Rueff, dass das sportliche Niveau an der Maccabia sehr hoch und auch die Organisation des Grossanlasses sehr professionell gewesen seien. Seine Gedanken gehören indes bereits der Zukunft. «Wir planen jetzt schon unsere Teilnahme in Budapest 2019», sagt der Maccabi-Schweiz-Präsident, der das Schweizer Team insgesamt mehr in das Bewusstsein der Öffentlichkeit bringen möchte. «Wir werden nun zwei Jahre lang trainieren und alles geben, damit die nächsten europäischen Spiele für uns ein Erfolg werden.» So sollen in zwei Jahren wieder deutlich mehr Sportler für die Schweiz antreten, auch ein Fussballteam dürfte dann wieder mit von der Partie sein. Ziel ist es, Fussball-Junioren aus Zürich, Basel und anderen Orten zu einem guten Team zu vereinen. Rueff bedauert zwar nach wie vor, dass die Spiele 2019 nicht in Basel stattfinden, aber er betont, dass Budapest sehr gut vorbereitet sei. Von Vorteil sei, dass die Kosten für die einzelnen Sportler deutlich günstiger seien als dieses Jahr in Israel. Die Teilnahme kostete dieses Jahr 4000 Dollar pro Kopf – hinzu kamen Flug- und Ausrüstungskosten. In Budapest liegt der Preis für die Teilnahme bei knapp 1000 Euro und auch andere Kosten, wie die Flüge, sind günstiger. Zudem erwartet Rueff bei Spielen in Europa weniger starke Konkurrenz aus Südamerika oder Israel. «Wir werden Maccabi stärken und unsere Unterstützer in der kommenden Zeit auf dem Laufenden halten, bis wir in zwei Jahren erneut unser Bestes geben», gibt sich Rueff zuversichtlich. 