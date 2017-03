Erfolg für Ständerat Jositsch

BREAKINGNEWS

9. März 2017

In einer diametralen Umkehr gegenüber der Dezembersession 2016 überwies am Donnerstagmorgen der Ständerat praktisch ohne Debatte eine Motion des Zürcher SP-Ständerates Daniel Jositsch.

In der Motion hatte der Strafrechsprofessor den Bundesrat aufgefordert, gesetzliche Massnahmen zum Schutz religiöser Minderheiten vor terroristischer und extremistischer Gefahr einzuleiten, und zwar in Koordination mit den Kantonen. Noch im Dezember hatte der Bundesrat, namentlich Justizministerin Simonetta Sommaruga, in der Ablehnung eines ähnlich lautenden Postulats von Jositsch geradezu beleidigende Töne angeschlagen. Dann die Wende: Der Bundesrat empfahl die Motion Jositschs und die identisch lautende Motion der Aargauer Nationalrätin Yvonne Feri zur Annahme. Am Donnerstag betonte Sommaruga magistral ihre und die Zustimmung des Bundesrates zum Anliegen von Jositsch, der Staat solle in Zusammenarbeit mit den Kantonen der jüdischen Gemeinschaft seine verfassungsmässige Schutzpflicht zukommen lassen. Sommaruga erklärte, sie habe das Bundesamt für Justiz damit beauftragt, eine Ansprechstelle für religiöse Gemeinschaften zu schaffen. GB