Erekat wartet dringend auf israelische Lunge

JERICHO

2. August 2017

Der palästinensische Chefunterhändler leidet an Atemproblemen.

Der in Jericho wohnhafte palästinensische Chefunterhändler Saeb Erekat, 62, leidet an pulmonärer Fibrosis, einer seriösen Atembeschwerde, und ist laut Nachrichtenagenturen in Israel und in den USA auf der Warteliste für ein Lungentransplantat. Erekat, der auch Generalsekretär der Palästinensishen Befreiungsorganisation PLO ist, erhielt von den Ärzten die Information, dass eine Transplantation seine Überlebenschancen merklich erhöhen würde. «Nach einer Karriere als der Hauptfeind Israels am Verhandlungstisch», schreibt die «Jerusalem Post», «könnte Erekat nun auf Israels lebensrettende Behandlung warten.» Angesichts seines Gesundheitszustands hat Saeb Erekat dem Vernehmen nach seine öffentlichen Pflichten stark reduziert. Zur Unterstützung seiner Atemtätigkeit ist er hin und wieder auf Sauerstoff angewiesen. Angesichts der Tatsache, dass auch der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas, 82, an starker Erschöpfung leidet, scheint die palästinensische Führungsschicht in Ramallah Tage ernsthafter Gesundheitsprobleme durchzumachen. Erekat wird vorübergehend durch Majid Faraj, den Chef des Palästinensischen Geheimdienstes, ersetzt. [TA]