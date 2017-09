Erdogan droht mit Einfrierung der Normalisierung

ANKARA

27. September 2017

Israels Eintreten für freies Kurdistan ist Ankara ein Dorn im Auge.

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan droht mit der Einfrierung der normalen Beziehungen seines Landes zu Israel, sollte dieses seine Unterstützung für einen unabhängigen kurdischen Staat nicht beenden. Das «Wehen der israelischen Flagge» werde den Kurdne nichts einbringen, meinte Erdogan am Dienstag in Ankara an einem Anlass zu Beginn des akademischen Jahrs, und einen Tag nach dem Referendumg der irakischen Kurden über die Unabhängigkeit. Sollte Israel seine Unterstützung für die Kurden nicht überdenken, werde die Türkei laut Erdogan die Schritte zu einer vollen Normalisierung mit Israel nicht ausführen. Diese Beziehungen waren 2010 eingefroren worden, als zehn türkische Aktivisten starben, nachdem die israelische Marine ein pro-palästinensischen Sympathieschiff enterte, das sich im Mittelmeer auf dem Weg nach Gaza befunden hatte. Der türkische Präsident betonte, dass auch die israelische Flagge die Kurden nicht vor den Sanktionn bewahren werde, welche die Türkei gegen sie verhängen werde. Israel und die Kurdische Arbeiterpartei PKK seien die einzigen Gruppen, die das Referendum unterstützt hätten, was zeige, dass die Abstimmung keine internationale Legitimität besitze. Vor zwei Wochen hatte Premier Netanyahu verkündet, dass Israel die «legitimen Bemühungen des kurdischen Volkes» für einen eigenen Staat unterstütze, und die israelische Justizministerin Ayelet Shaked meinte, diese Entwicklung sei nicht nur im Interesse Israels sondern auch der USA. [JU]