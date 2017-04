Er kann es nicht lassen

Ken Livingstone, ehemaliger Bürgermeister von London und bis heute prominentes Mitglied der englischen Labour Partei, will offenbar aus Adolf Hitler um jeden Preis einen Unterstützer von Zionisten machen. Nachdem er schon vor einigen Jahren von einer «echten Kollaboration» zwischen den Nazis und deutschen Zionisten gesprochen hatte – er behauptete, Hitler habe deutschen Juden geholfen haben, nach Palästina auszuwandern, bevor er «verrückt wurde und schliesslich sechs Millionen Juden umbrachte» –, hat er das Thema unlängst wieder aufgegriffen. Im Vorfeld eines disziplinarischen Hearings zu seiner Bemerkung von damals meinte Livingstone unlängst, die deutschen Zionisten hätten Hilfe von der SS bekommen und seien enge Kollaborateure des Naziregimes gewesen. «Die SS hat Ausbildungslager errichtet, um deutschen Juden zu ermöglichen, die dorthin (nach Palästina. Anm. d. Red.) aufbrechen wollten, sich mit den Zuständen in einem ganz andersartigen Land vertraut zu machen.» Als die zionistische Bewegung die Naziregierung gefragt habe, ob sie damit einverstanden wäre, wenn sie ihre bis dahin in jiddischer Sprache gehaltenen Reden auf Hebräisch hielten, sollen die Deutschen laut Livingstone zugestimmt haben. Livingstone machte seine Kommentare anlässlich eines Hearings in der Labour-Partei, die darüber zu befinden hat, ob er wegen seiner früheren Bemerkungen über Hitler und den Zionismus aus der Partei auszuschliessen sei. Bis jetzt ist es bei einer Suspendierung ge-blieben. Livingstone bleibt bei seiner Behauptung, die Nazis hätten den deutschen Juden geholfen, dementierte aber vehement, dabei einen Vergleich zwischen Hitler und dem Zionismus angestellt zu haben.