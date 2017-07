Entwicklungen im U-Boot-Skandal

ISRAEL

11. Juli 2017

Sechs Verdächtigte zwecks Befragung festgenommen.

Nach Angaben israelischer Polizeistellen sind am Montagmorgen sechs Verdächtigte in der so genannten «U-Boot-Affäre» zwecks Befragung festgenommen worden. Bei drei der Personen handelt es sich um zentrale Figuren in dem Skandal, und einige der Verdächtigten sind laut «Haaretz» enge Vertraute von Premierminister Binyamin Netanyahu. Drei der Verdächtigten haben Familien- und Arbeitsbeziehungen mit den drei anderen, die als Hauptverdächtigte gelten. Die sechs wurden laut Polizeiangaben als strafrechtlich Verdächtigte für Bestechung, Betrug, Steuervergehen und Geldwäscherei zu einem Deal befragt, in dessen Rahmen Deutschland Israel drei Unteseeboote verkaufen würde. Die Polizei sorgte am Montag dafür, dass die Befragungskandidaten zu Hause abgeholt wurden und nicht selbständig zu den Verhörbeamten kamen. Damit wollte man offensichtlich Absprachen unter den Verdächtigten verhindern und auch einen gewissen Überraschungseffekt bewahren. Im Rahmen ihrer Untersuchungen stellt die Polizei auch Nachforschungen an über mögliches Fehlverhalten von Netanyahus persönlichem Anwalt David Shimron und Michael Ganor, dem Israel-Repräsentanten des deutschen Schiffbaukozerns ThyssenKrupp. [AM]