Entscheidung in Georgia

USA-Politik

20. Juni 2017

Am heutigen Dienstag bringt eine Nachwahl für den US-Kongress in Georgia eine wichtige Entscheidung über die Zukunft der Trump-Präsidentschaft.

Nördlich von Atlanta hat ein junger Demokrat gute Chancen auf einen Sieg in einem traditionell konservativen Wahlkreis.

Heute Dienstag haben nördlich von Atlanta die Wähler das Wort. Wie von topnews berichtet, entscheiden sie in dem 6. Wahlkreis von Georgia zwischen dem jungen Demokraten Jon Ossoff und der Republikanerin Karen Handel für die Neubesetzung ihres Kongress-Mandates. Beide Parteien und ihre Unterstützer haben etwa 45 Millionen Dollar in das Rennen investiert und damit einen historischen Rekord aufgestellt.

Ossoff und Handel liegen Kopf an Kopf, wobei Handel in den letzten Tagen aufholen und ihren 30-jährigen Konkurrenten sogar knapp überholen konnte (Link).

Das Rennen gilt als Indiz für die Beliebtheit von Donald Trump bei moderat-konservativen Wählern. Der 6. Distrikt hat seit 1978 zuverlässig Republikaner nach Washington entsandt. Scheitert Handel heute, müssen die Republikaner bei den Kongresswahlen 2018 ein Debakel befürchten. Ihre Mehrheit hängt von Dutzenden Sitzen im Kongress ab, die von der Zusammensetzung der Wählerschaft her noch liberaler tendieren, als der 6. Distrikt. Gewinnt Ossoff, könnten Republikaner landesweit auf Distanz zu Trump gehen und diesem das Regieren noch schwerer machen. Auf diese Zusammenhänge hat gestern Montag der prominente Demoskop Nate Silver hingewiesen (Link).

Um moderate Weisse anzusprechen, hat der aus einer bürgerlichen, jüdischen Familie in Atlanta stammende Ossoff linke Töne und Attacken auf Trump vermieden. Auch die 55-jährige Handel überging Trump deshalb mit Schweigen. Der Präsident hielt sich persönlich ebenfalls aus dem Rennen heraus, stieg dann am Montagmorgen aber doch für Handel in den Ring (Link). Trump tweetete, Ossoff wolle Steuern erhöhen und das Gesundheitswesen «killen».

Womöglich setzt Trump auf einen Sieg Handels in Georgia, da das Mordattentat eines erklärten Anhängers von Bernie Sanders auf republikanische Abgeordnete in Washington letzte Woche Bürger verunsichert und deren Skepsis gegenüber dem unerfahrenen Ossoff verstärkt haben könnte (Link)