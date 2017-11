Entpolitisierte Gedenkfeier nicht nach jedermanns Geschmack

22 JAHRE SEIT RABIN-MORD

6. November 2017

Fast 90’000 Israeli versammelten sich auf dem Tel Aviver Rabin-Platz.

Mit fast 90’000 Anwesenden wurden die Erwartungen der Organisatoren der Rabin-Gedenkfeier vom Samstagabend auf dem Tel Aviver Rabin-Platz zwar weit übertroffen, doch ganz ungetrübt war die Stimmung doch nicht. Vor allem von der linken Seite des politischen Spektrums wurde bemängelt, dass jeglicher Hinweis auf eine Friedensbotschaft fehlte, ebenso wie die Erwähnung der hasserfüllten Hetze gegen den damaligen Premier Itzhak Rabin in den Monaten, die nach Meinung der Linken letzten Endes zum Mord geführt hatte. Offenbar war es den Organisatoren, die bewusst keine Politiker zu Worte kommen liessen, wichtiger, unter dem Slogan der Einheit – das Motto lautete «Wir sind ein Volk» - möglichst viele Israeli aus den verschiedensten politischen und ideologischen Ecken zu veranlassen, an die Tel Aviver Kundgebung zu kommen. Die Zahlen haben ihnen recht gegeben, doch ob die Neuorientierung der Kundgebung für die Zukunft der israelischen Gesellschaft viel Denkanstösse offeriert hat, darf füglich bezweifelt werden. Einer, der sich mit seiner Kritik nicht hinter dem Berg hielt, war schon vor der eigentlichen Kundgebung Yuval Rabin, der Sohn des ermordeten Regierungschefs. In scharfen Worten kritisierte er die «Delegitimierung» seines Vaters und die Bemühungen, die «Geschichte seiner Hinterlassenschaft 22 Jahre nach dem Mord neu zu schreiben». Es sei der Eindruck geschaffen worden, betonte Yuval Rabin an einer kulturellen Veranstaltung in Givat Shmuel, dass Itzhak Rabin am Morgen aufwachte und darüber nachdachte, wie die Siedler zu evakuieren seien, wie man mehr Juden töten und mehr Terroristen bringen könne. [JU]