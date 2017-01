Entlassungswelle missliebiger Staatsangestellter dauert an

TÜRKEI

9. Januar 2017

Seit dem Putschversuch vom Juli wurden über 100000 Personen suspendiert oder entlassen.

Wie in der offiziellen Gazette der türkischen Regierung vom letzten Freitag mitgeteilt wurde, hat der Staat in seiner jüngsten Aktion wegen angeblicher Verwicklung in den missglückten Putschversuch vom vergangenen 15. Juli über 8000 Staatsangestellte entlassen. In dieser Gruppe befinden sich 2687 Polizeioffiziere, 1699 Angestellte des Justizministeriums und 631 Akademiker. Diese Personen gesellen sich zu den über 100000 bereits suspendierten oder entlassenen Menschen hinzu. Die staatlich sanktionierten Verfolgung durch Entlassungen und Verhaftungen galt anfänglich den Anhängern des in den USA residierenden Klerikers Fethullah Gulen, dem von Ankara die Orchestrierung des Putschversuchs vorgeworfen wird. Im Laufe der Zeit wurden die Säuberungsaktionen aber ausgeweitet und schlossen Personen ein, denen angebliche Verbindungen zu «anderen Terrororganisationen» nachgesagt wurden, einschliesslich zur für illegal erklärten Kurdischen Arbeiterpartei (PKK). Regierungskritische Journalisten wurden zudem wegen angeblicher Propaganda verhaftet. Eingeschlossen in die jüngste Säuberungswelle waren auch 83 Gesellschaften, die dichtgemacht wurden. Das bringt die Gesamtzahl der wegen angeblichen Verbindungen zu Terrororganisationen geschlossenen Gesellschaften auf fast 1500. Gemäss dem Dekret vom Freitag durften elf lokale Zeitungen ihren Betrieb wieder aufnehmen, doch seit dem Putschversuch mussten Gemäss dem Dekret vom Freitag durften elf lokale Zeitungen ihren Betrieb wieder aufnehmen, doch seit dem Putschversuch mussten 140 Medienorganisationen schliessen. [TA]