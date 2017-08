Enormes Interesse für Hitler-Ausstellung

BERLIN

3. August 2017

Rund 20000 Besucher in den ersten zwei Monaten seit der Eröffnung.

Die Rekonstruktion des Bunkers, in dem Hitler im April 1945 Selbstmord begangen hat, ist das zentrale Stück einer Ausstellung in Berlin, die sich eines riesigen Ansturms erfreuen kann: Über 20000 Besucher schauten sich die makabere Ausstellung «Hitler: Wie es geschehen konnte» seit ihrer Eröffnung vor zwei Monaten an. Die Ausstellung, die sich den Namen der weltgrössten Dokumentation über Hitler gab, wurde innert vier Monaten mit einem Kostenaufwand von 1,5 Millionen Dollar geschaffen. Die Ausstellung, welche die Gefahren der Diktatur aufzeigen will, enthält auch tausende von Dokumenten, Fotografien und Objekte, welche das Leben des Nazi-Diktators aufzeigen. Der Historiker Wieland Giebel, 67, der Kurator der Ausstellung, und der Museums-Unternehmer Enno Lenze erklärten, sie wollten darstellen, wie tief eine Gesellschaft sinken kann, wenn sie die Zügel einem Diktator überlässt. Der Bunker steht hinter Glas und darf wie andere Museen nicht fotografiert werden. Giebel musste sich den Vorwurf gefallen lassen, er habe zur Wieder-Erschaffung des Bunkers ein «Hitler-Disney» schaffen müssen. Hitlers tatsächlicher unterirdischer Bunker wurde 1947 zerstört. [TA]