AMOS OZ

Valerie Wendenburg, 7. April 2017

Der israelische Schriftsteller Amos Oz ist mit dem Abraham-Geiger-Preis 2017 ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung würdigt das Engagement des Autors für die Verständigung zwischen Israeli und Palästinensern sowie mit dem heutigen Deutschland. Der Preis ist mit 10 000 Euro dotiert und wird alle zwei Jahre vom Abraham-Geiger-Kolleg vergeben. Die Preisverleihung findet am 25. Mai in Berlin statt. Amos Oz wurde als Amos Klausner 1939 in Jerusalem geboren, er studierte Literaturwissenschaften und Philosophie an der Hebräischen Universität in Jerusalem. Der Autor ist Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels, ferner wurde er bereits 1998 für sein Gesamtwerk mit dem Israel-Preis ausgezeichnet. Von 1987 bis 2005 war Oz ordentlicher Professor für hebräische Literatur an der Ben-Gurion-Universität in Beersheva. Seit 1993 hatte er dort den berühmten Agnon-Lehrstuhl für moderne hebräische Literatur inne. Oz ist seit 1967 ein prominenter Befürworter der Zweistaatenlösung, er nahm am Sechstagekrieg und am Jom-Kippur-Krieg teil

und gründete mit anderen in den 1970er-Jahren die Bewegung Peace Now. Oz war zudem einer der Initiatoren der neuen linksgerichteten Liste Meretz, die in der Knesset vertreten ist. Seit 1986 lebt er mit seiner Familie in Arad in der Negev-Wüste. Zuletzt ist im Suhrkamp Verlag der Roman «Judas» (2015) von Amos Oz erschienen.