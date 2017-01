Endlich wieder Israel-Botschafter

BRASILIEN

18. Januar 2017

Diplomatische Krise zwischen den beiden Staaten ist beigelegt.

Die brasilianische Regierung hat Israel offiziell informiert, dass sie die Ernennung von Yossi Shelli zum neuen israelischen Botschafter in Brasilia akzeptiert, Das gab Emmanuel Nahshon, Sprecher des israelischen Aussenministeriums, am Dienstag bekannt. Damit konnte die Krise zwischen den beiden Staaten beigelegt werden, die vor über einem Jahr ausgebrochen war, als Brasilien sich geweigert hatte, die Nominierung von Dani Dayan gutzuheissen, den früheren Vorsitzenden des Siedlerrates in der Westbank. Dieser Schritt eröffne, wie Nahshon sagte, zusammen mit der Ernennung eines neuen brasilianischen Botschafters in Israel, eine «neue Ära in den Beziehungen zwischen den beiden Staaten». Dani Dayan hat inzwischen den Posten des israelischen Generalkonsuls in New York angetreten. [TA]