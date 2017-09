Endlich ein israelischer Sieg

EUROBASKET

4. September 2017

82:80 gegen Deutschland

Nach einer Reihe teils krasser Niederlagen erzielten die israelischen Basketballer am Sonntagabend im Eurobasket-Turnier gegen Deutschland endlich einen Sieg. Mit 82:80 fiel dieser zwar hauchdünn aus, und zeitweise hatten die Israeli mit bis zu 16 Punkten im Rückstand gelegen, doch nach dem Schlusspfiff interessiert das niemand mehr. Heute Montag steht das Spiel gegen Georgien auf dem Programm. Seit der Niederlage gegen Litauen am Wochenende sind die Chancen Israels in der Meisterschaft aber wesentlich gesunken. [JU]