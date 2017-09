Endlich die Wahrheit!

STANDPUNKT JUDENTUM 2.0

Richard C. Schneider, 1. September 2017

Seit kurzem mag ich Binyamin Netanyahu. Ja, wirklich, ich meine das ernst. Bislang konnte ich ihn nicht wirklich ab. Ich mag seine Politik nicht, ich halte ihn für arrogant, vor allem aber konnte man sich sicher sein: Jedes Wort, das seinem Mund entschlüpft, ist eine Unwahrheit. Hand aufs Herz: Mögen Sie solch einen Politiker? Ja, ja, geschenkt, alle Politiker lügen. Aber so nahezu nonstop ohne Punkt und Komma? Das muss ihm erst mal einer nachmachen.

Und vor ein paar Tagen, bei einer Veranstaltung anlässlich des 50. Jahrestages der Besetzung des Westjordanlandes, sprach Netanyahu die Wahrheit und nichts als die Wahrheit: Man werde keine Siedlungen im Westjordanland mehr aufgeben, es werden «nie mehr» Bulldozer kommen, um Juden von ihrem Land zu vertreiben. Man werde weiter siedeln. Aus. Fertig. Basta.

Na endlich! Endlich spricht Netanyahu die Wahrheit. Es ist eine wahre Wohltat. Jetzt weiss jeder, woran er ist. Israel wird weiter siedeln, überall dort, wo das biblische Israel einstmals war. Das heisst natürlich, dass man eines Tages auch die Gegend um Damaskus erobern muss, auch das war ja mal Israel. Aber nicht so schnell. Kommt Zeit, kommt Rat.

Jetzt also erst mal siedeln. Gegen den Willen der Welt, gegen den Willen der Gojim. Aber was haben die Gojim schon zu sagen? Das sind eh alles Antisemiten, nicht wahr, Mr. Netanyahu?

Also. Was interessieren uns im Jahr 2017 die Gojim? Und was die Araber? Gar die Palästinenser. Die sollen schauen, wo sie bleiben. Es gäbe also die Möglichkeit, sie zu vertreiben. Wohin ist egal, aber wahrscheinlich am besten nach Jordanien. Oder man nimmt ihnen so lange Land weg, bis sie freiwillig gehen. Wehe, wenn sie es wagen würden, eine dritte Intifada loszutreten, was ihnen das bringt, wissen sie aus der Vergangenheit. Sie können auch nach Den Haag gehen, Israel wegen Menschenrechtsverbrechen anklagen. Doch das funktioniert ja nicht, Israel ist doch schliesslich die «einzige Demokratie» im Nahen Osten und hat die «moralischste Armee der Welt» – das werden die gojischen Richter schon noch begreifen.

Die «Palis» brauchen sich auch keine Illusionen zu machen, Bürger eines grösseren Israel zu werden, das fehlt noch, dass man mit ihnen über die Benennung des Kikar Rabin in Tel Aviv streiten müsste, oder glauben sie ernsthaft, Netanyahu­ würde eine Umbenennung in Kikar Arafat zulassen?

Nein. Und er wird den Exodus der israelischen Linken nicht nur begrüssen, sondern auch noch fördern. Die Welt wird trotzdem mit Israel Geschäfte machen, man braucht das Sicherheits-Know-how und die Hightech-Industrie und das Gas – also alles Paletti.

Und einen Boykott Israels wird es deswegen auch nicht geben. Also. Alles gehört uns. Die anderen sind egal. Einen Krieg? Ja, sollen sie doch versuchen, einen Krieg zu beginnen. Wir werden sie fertigmachen, wie immer. Und die USA haben sowieso nichts dagegen. Und selbst wenn, die haben genug eigene Probleme. Die Welt ist schön!

Danke Herr Premierminister, dass sie uns endlich gesagt haben, wie sie sich die Zukunft vorstellen. Es gibt nur ein Problem: Sie könnten mit ihren Vorstellungen falsch liegen und bitter scheitern. Dann aber wären sie verantwortlich für den Untergang des jüdischen Staates. Aber das spielt dann auch keine Rolle mehr. Hauptsache, man hat sich als harter Kerl seiner Wählerschaft gegenüber dargestellt. Denn es geht in Wirklichkeit immer nur um die nächste Wahl. Oder auch darum, dass man möglichst nicht in den Knast wandern muss wegen mutmasslicher Korruption. Da spielt man doch lieber va banque mit der Zukunft Israels (vgl. S. 16).

Richard C. Schneider ist Publizist, Redaktor und Filmemacher für die ARD, er war Studioleiter des Bayrischen Rundfunks in Tel Aviv und zuletzt in Rom.