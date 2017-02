Ende des Stadt-Flughafens

EILAT

10. Februar 2017

Nach 68 Jahren soll der Flughafen in Eilat geschlossen werden, er dient seit 1949 als wichtige Verbindung zwischen Eilat am Roten Meer und dem Innern Israels. Der Flughafen ist vergleichsweise klein, moderne Airbusse können dort nicht landen, zudem liegt der Flughafen direkt im Zentrum der Stadt und teilte diese in zwei Hälften (Foto). Gegen Ende dieses Jahres soll der neue Flughafen Ramon eröffnet werden, der sich rund 20 Kilometer nördlich von Eilat befindet. Auf dem Areal des neuen Flughafens sollen auch ein neuer Bahnhof, Hotels und Geschäfte entstehen. So wird eine gute Verbindung ins Zentrum von Eilat sowie zu anderen israelischen Destinationen gesichert.