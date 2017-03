Ende der Stange für Team Israel

WORLD BASEBALL CLASSIC

16. März 2017

Nach Niederlage gegen Japan ist das überraschende Israel ausgeschieden.

Der in seiner Form absolut unerwartet Run des krassen Aussenseiters Israel an den World Baseball Classics endete am Mittwoch mit einer 8:3-Niederlage der Israeli gegen Gastgeber Japan im Tokyo Dome. Mit einer Bilanz von 3:0 in den Viertelsfinals kamen die Japaner weiter und werden nun im Dodger Statium von Los Angeles die Halbfinals spielen. In den Gruppenspielen hatte Team Israel mit zahlreichen unerwarteten Siegen, unter anderem gegen Japan, Kuba und Holland. Zum Schluss reichten aber offenbar die mangelnde Erfahrung und vielleicht auch die im Verlauf des Turniers schwindende Kondition nicht mehr aus, um über die Runden zu gelangen. Trotzdem wird Israel nun nach dem ehrenvollen Abschneiden bei kommenden Baseball-Turnieren sicherlich ernster genommen werden als bisher. [TA]