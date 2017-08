Empfinden Sie keine Scham, Herr Kushner?

Warum schreibe ich Ihnen, Herr Kushner, und nicht Ihrem Schwiegervater? Ich befürchte, dass mir die Mittel fehlen, ihn zu ändern und seine geistige Gesundheit wiederherzustellen. Aber ich trage eine schwache Hoffnung, dass meine wenigen Worte hier Sie erreichen und womöglich sogar zum Innehalten bewegen. Ich schreiben Ihnen nicht als Jude einem Juden, sondern als Mensch, der einen Mitmenschen erreichen will.

Dennoch können wir die jüdische Dimension der Ereignisse von Charlottesville am 12. August nicht ausblenden. Sie haben Neonazis, weisse Rassisten und Mitglieder des Ku-Klux-Klans den Slogan grölen hören: «Die Juden werden uns nicht ersetzen!» Sie haben ihre Gesichter gesehen und wissen, dass sie bewaffnet waren. Sie haben vermutlich nicht Geschichte studiert. Aber Ihr Grossvater dürfte Ihnen von den Aufmärschen der SA erzählt haben, von den Hasstiraden gegen Juden in Hitlers Reich und wozu diese Geschichte schliesslich geführt hat. So weit sind wir noch nicht. Aber wenn Ihre politischen Verbündeten diesen Kurs weiter mitmachen, könnte uns Ähnliches drohen.

Sie haben eine jüdische Frau und jüdische Kinder, Herr Kushner: Was werden Sie Ihren Kindern antworten, wenn diese eines Tages fragen: «Vater, wo warst du, als alles angefangen hat? Hast du etwas gesagt? Hast du irgendetwas unternommen?» Es mag viel für Sie auf dem Spiel stehen, wenn Sie dem Präsidenten gegenüber Kritik äussern. Aber werden Sie mit Ihrem Gewissen leben können, sofern Sie schweigen? Sie könnten einen Prozess von immenser Tragweite auslösen, Herr Kushner – brächten Sie nur den Mut auf, Gefühle auszudrücken, auf deren Existenz ich hoffe. Dies würde Sie für die meisten Amerikaner zu einem Helden machen und Ihnen einen Platz in der Geschichte verschaffen.

Sollten Sie jedoch schweigen und nichts tun, wird es einmal über Sie heissen: Jared Kushner hatte kein Schamgefühl.

Saul Friedländer, geboren 1932 in Prag, israelisch-amerikanischer Historiker, lebt in Israel. Er war unter anderem ein Mitglied der Bergier-Kommission.