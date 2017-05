Emotionale 7er-Reihe

1897, 1917, 1947, 1967, 1977 beziehungsweise Erster Zionisten-Kongress in Basel, Balfour-Deklaration, Uno-Teilungsbeschluss, Sechstagekrieg mit der Vereinigung Jerusalems, Regierungswechsel von links nach rechts: Für die mit Israel verbundenen jüdischen Menschen ist das keine gesuchte Anhäufung von Jahreszahlen mit denselben Endziffern – es sind Daten, die immer noch elektrisieren, Emotionen hervorrufen: Sie sind Ausdruck moderner jüdischer Geschichte, wie sie bis zu Theodor Herzls Vision eines eigenen jüdischen Staates als Märchen, Hirngespinst oder Tagträumerei abgetan worden wären. Genauso wie es auch bei aller über Jahrhunderte erfolgten Ausgrenzung und Verfolgung von Juden undenkbar gewesen ist, dass eine Kulturnation wie Deutschland es vor zirka 80 Jahren ernst gemeint hatte mit der physischen Liquidierung des gesamten europäischen Judentums. Gerade deshalb empfinde ich es sozusagen als eine individuelle historische Pflicht, sich dieser «7er-Reihe» bewusst zu sein: Als vom glücklichen Schicksal betroffener Jude, der bis heute nicht genau weiss, weshalb im Zweiten Weltkrieg Hitler davon abgesehen hatte, die Schweiz, das «kleine Stachelschwein», auf dem «Rückzug» einzunehmen. Was die tatkräftigen Zionisten erreicht haben, und was der in jeder Beziehung wachsende israelische Staat als Ganzes heute an Spitzenleistungen in Wissenschaft, Wirtschaft, Medizin, Armee und in der Kunst tagtäglich vollbringt, lässt sich kühl etwa an der Anzahl von Nobelpreisen, Nasdaq-Börsengängen, gängigen IT-Anwendungen, in andere Sprachen übersetzten israelischen Autoren oder dem inzwischen stattlichen Pro-Kopf-Einkommen ablesen. Eigenartigerweise geht das offizielle Schweizer Judentum – wenn es denn ein solches überhaupt gibt – mit diesen Errungenschaften und damit mit dem grundlegenden Paradigmenwechsel des jüdischen Selbstverständnisses betont zurückhaltend um. Anders ausgedrückt: Wie kommt es, dass sich kritische Stimmen zu punktuellen Ereignissen in Israel hierzulande mehr Gehör verschaffen als vermeintlich öffentlich-jüdische Sprachrohre? Was sind die Gründe, dass es Vertreter der auch von jüdischen Bürgern so oft geschmähten und gescholtenen Schweizerischen Volkspartei sind, die als einzige coram publico und bedingungslos Partei zugunsten Israels ergreifen, wenn dieses Land etwa während militärischer Aktionen im Gazastreifen 2014 und 2009 im medialen Brennpunkt stand? Weshalb muss ich auf Beiträge des über 70-jährigen, nicht jüdischen Chefredaktors des «Schweizer Soldaten» zurückgreifen, wenn ich mehr über die Respekt erheischenden Leistungen der israelischen Armee erfahren will? Es ist wohl die Angst, mehr Jude als Schweizer zu sein, es ist die typisch helvetische Mentalität, präventiv schon einmal Bedenken anzumelden statt sich seinen guten Gefühlen – in diesem Fall für den modernen Staat Israel – hinzugeben. Verklemmtheit statt ausgelebte Emotionen, berechnetes Konsensdenken statt unabdingbare jüdische Solidarität, freudeidgenössische Kompromissbereitschaft statt Lust auf dialektische Auseinandersetzung, Abwiegeln statt Bekennen und Farbe bekennen.

Roger Weill war in den neunziger Jahren Redaktionsleiter des «Israelitischen Wochenblatts» und der «Jüdischen Rundschau». In dieser Kolumne wirft er einen Blick auf das hiesige jüdische Leben von heute und gestern.