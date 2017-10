Embargo-Drohung mit Fragezeichen

IRAN-USA

23. Oktober 2017

Der «New Yorker» enthüllt Verbindungen zwischen der «Trump Organization» und den Revolutionsgarden Irans. Dabei spielt eine mächtige Familie aus Aserbaidschan eine zentrale Rolle.

Vergangene Woche hat die Trump-Regierung neue Sanktionen gegen die iranischen Revolutionsgarden und Unternehmen im Dunstkreis der Eliteeinheiten angekündigt. Die Garden haben ein Netzwerk von Firmen etwa in der Baubranche aufgebaut, die von aktiven oder pensionierten Garde-Offizieren geleitet werden und der Islamischen Republik wertvollen Dienst bei der Umgehung internationaler Sanktionen geleistet haben.

Das US-Finanzministerium hat nun eine Liste von Unternehmen im Dunstkreis der Garden vorgelegt, die mit neuen Sanktionen belegt werden könnten. Solche Massnahmen würden auch Geschäftspartner der fraglichen Unternehmen etwa in China treffen. Der «New Yorker» entdeckt bei der Liste eine Merkwürdigkeit: Redaktor Adam Davidson vermisst den Baukonzern Azarpassillo.

Laut Davidson wird die Firma von Garde-Veteranen geleitet und hat im benachbarten Aserbaidschan grosse Strassenbau-Projekte ausgeführt. Dabei waren enge Kontakte zu dem einflussreichen Mammadov-Klan wertvoll, der in Aserbaidschan unter anderem den Verkehrsminister stellt. Der «New Yorker» hatte bereits im März nachgewiesen, dass die Mammadovs der Garde bei der Geldwäsche behilflich waren.

Gleichzeitig arbeitete die Familie mit der «Trump Organization» zusammen. Anscheinend haben die Trumps für ein Immobilienprojekt in Aserbaidschan mindestens fünf Millionen Dollar von den Mammadovs erhalten. Deshalb haben demokratische US-Senatoren die Trump-Regierung im Frühjahr aufgefordert, die Quellen dieser Millionen-Zahlung zu identifizieren und nachzuweisen, dass das Geld nicht aus dem Iran stammt. Eine Antwort darauf steht bislang aus.

Unbestritten ist jedoch, dass die «Trump Organization» keinerlei Anstrengungen unternommen hat, die Beziehungen der Mammadovs nach Iran zu klären. Unklar bleibt zudem, wie die Embargo-Liste des Finanzministeriums von iranischen Firmen zustanden kam.

Derweil hat US-Aussenminister Rex Tillerson am Sonntag an einem Besuch auf der arabischen Halbinsel die Drohungen Washingtons in Richtung Teheran verstärkt. Tillerson rief dem Iran unterstehende oder verbundene Milizen im Irak zu der Auflösung oder dem Abzug auf, da der Islamische Staat nun besiegt worden und der Aufenthalt fremder Streitkräfte im Irak nicht mehr tragbar sei. Gleichzeitig warnte Tillerson Firmen weltweit vor einer Zusammenarbeit mit den Revolutionsgarden. [AM]